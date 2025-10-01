Confirman 13 nuevos casos de sarampión en Durango

DURANGO, Dgo. (EL UNIVERSAL).- La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal reportó 13 nuevos casos de sarampión en Durango que se registraron en las últimas 24 horas, según el informe diario del brote de sarampión del 30 de septiembre.

El dato fue confirmado por autoridades de Salud del Estado, quienes precisaron que los 13 nuevos casos están ubicados en el municipio de Mapimí, donde se habían presentado hace unos días un brote de cinco personas contagiadas.

Se trata de casos confirmados en jornaleros agrícolas que andan en constante movilidad por su contratación en cosechas, informó Aleida Sánchez Monrreal, titular de la Subdirección de Epidemiologia y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud.

Los casos desde el 17 de abril al mes de septiembre se han presentado principalmente en Nuevo Ideal, Durango, Canatlán, El Oro y recientemente en Mapimí.

Sánchez Monrreal explicó que el sector más vulnerable sigue siendo los menores de 14 años, básicamente niños que evidentemente no tienen completo su esquema de vacunación; y en el caso de los adultos también quienes no hayan recibido en su momento, las respectivas dosis del biológico.

Recalcó que los 13 casos en Mapimí están relacionados con el fenómeno de la migración en los jornaleros agrícolas que han llegado a trabajar en las pizcas que se están realizado en diversos cultivos en este municipio.

Aleida Sánchez Monrreal destacó que, ante la gran movilidad de jornaleros agrícolas en el municipio, la secretaría de Salud está realizando labores de vacunación, buscada intencionada de casos y medidas de cercos epidemiológicos con el fin de disminuir o evitar la propagación de la enfermedad.