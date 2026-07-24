Confirman una detenida por el caso Dafne

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CIUDAD VICTORIA, Tamps.- El fiscal general de justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea, confirmó la detención de una persona relacionada con la muerte de la adolescente Dafne "N" en las instalaciones de una academia militarizada en Ciudad Madero.

Aunque la fiscalía no proporcionó más detalles, de manera extraoficial se sabe que la persona detenida se llama Danna Yanina "N".

Respecto a esta persona, el fiscal aclaró que "la captura no ocurrió porque la persona hubiera acudido voluntariamente a rendir declaración, como trascendió inicialmente, sino que previamente ya había sido entrevistada como parte de la investigación y posteriormente acudió a las instalaciones de la fiscalía para presentar una denuncia propia, momento en el que fue detenida", e indicó que por el sigilo del proceso, no pueden revelar más detalles.

El titular de la fiscalía subrayó que la causa del fallecimiento ya fue determinada mediante estudios forenses y que la joven murió por asfixia por sumersión.

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