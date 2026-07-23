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Nuevo arancel sustituye al actual y "no hay cambios", afirma Ebrard

Marcelo Ebrard explicó que el cambio es solo en el fundamento del arancel, no en el porcentaje aplicado.

Por El Universal

Julio 23, 2026 07:32 p.m.
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Nuevo arancel sustituye al actual y no hay cambios, afirma Ebrard
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- La tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos como parte de la revisión del T-MEC terminó con el anuncio de la Casa Blanca de que habrá un nuevo arancel de 10%, por trabajo forzoso, contra las exportaciones mexicanas.

      Detalles confirmados

      Sin embargo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que "quedan excluidas todas las exportaciones de México, más del 80% (85%) que cumplen con el tratado de libre comercio que tenemos, el T-MEC, es decir, no hay cambio en eso".

      Explicó que actualmente la Unión Americana cobra un arancel de 10% a México, el cual dejará de tener vigencia este viernes 24 de julio, por lo que se sustituye con este otro arancel por trabajo forzoso.

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      Por ello, consideró que no ven un "cambio en el arancel efectivo" es el mismo porcentaje del actual, "solamente que cambia de fundamento, ese 10% ya lo teníamos para lo que no cumple las disposiciones o reglas de origen" del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

      Acciones de la autoridad

      Expuso que el gobierno estadounidense ya les había dicho a sus contrapartes mexicanas que este nuevo arancel es parte de una política comercial global y que lo aplicarán a 60 países como parte de la sección 301 sobre trabajo forzado.

      En el tercer día de la ronda de negociaciones bilaterales realizada en la Ciudad de México, Ebrard se reunió con el representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer.

      Acordaron llevar a cabo una cuarta ronda de conversaciones en la primera quincena del mes de septiembre, como parte de la revisión del T-MEC.

      A fin de avanzar "hacia el fortalecimiento de la seguridad económica y competitividad de América del Norte en beneficio de los trabajadores y empresas de la región".

      En un comunicado, la dependencia mexicana dijo que "las conversaciones fueron constructivas y arrojaron avances en temas como acero, aluminio, derivados, sectores estratégicos, fortalecimiento de las cadenas de valor y sustitución de importaciones de Asia".

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