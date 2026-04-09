Congresos estatales aprueban "Plan B" de Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- La madruga de este 9 de abril el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma electoral denominada Plan B, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reforma fue avalada por 343 votos a favor por parte de Morena, MC, PT y PVEM y 124 sufragios en contra del PAN y PRI; por lo que la minuta se envió a los congresos locales para su discusión y aprobación.

Congreso de Baja California Sur aprueba Plan B electoral

El Congreso de Baja California Sur aprobó por mayoría de votos -17 votos a favor y dos en contra- el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla cambios en materia electoral a través de las reformas a la Constitución estatal y Ley orgánica municipal.

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Durante la sesión y discusión de esta jornada que se realizó sobre las 13:00 --hora local- se informó que la modificación implica ajustes en la integración de los ayuntamientos, que deberán conformarse bajo principios de paridad de género y elección directa, además de establecer límites al gasto público y reglas de disciplina financiera para municipios y el propio Poder Legislativo.

Entre los cambios, se contempla que los congresos locales no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto estatal, así como restricciones en prestaciones para funcionarios electorales y la prohibición de reelección inmediata de legisladores.

La reforma forma parte del proceso de adecuación normativa que se replica en congresos estatales del país tras la aprobación federal de este paquete de cambios, que también contempla ajustes en la organización administrativa y financiera de los entes públicos.

Durante la discusión, legisladores de oposición, del PRI, Fabrizio Del Castillo y del PAN, Guadalupe Saldaña, votaron en contra al considerar que el Plan B fue aprobado de manera apresurada y con fines políticos, mientras que diputados de la mayoría morenista lo defendieron al señalar que busca reducir privilegios y fortalecer la equidad en el acceso a cargos públicos.

La diputada del PT, Arlene Moreno Maciel, se abstuvo.

Puebla y Veracruz avalan reformas del Plan B electoral

El Pleno del Congreso del Estado de Puebla aprobó hoy 9 de abril el dictamen del denominado Plan B, en materia electoral para modificar la integración y funcionamiento de los Ayuntamientos y Congresos locales, así como establecer límites presupuestarios a las remuneraciones de las y los funcionarios electorales.

En Sesión Extraordinaria y con 34 votos a favor y 4 en contra analizaron, discutieron y aprobaron el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reformó la constitución federal.

Las modificaciones contemplan que los Ayuntamientos estarán integrados por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, y que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente.

Con 39 votos a favor y 4 en contra, sin abstenciones, el pleno del Congreso de Veracruz aprobó hoy las reformas legales constitucionales federales del llamado Plan B electoral.

Con ello, Veracruz se sumó a entidades como Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Baja California, Yucatán, Puebla, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala y Ciudad de México que aprobaron la Minuta del denominado Plan B.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria, Veracruz aprobó la Minuta –remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión- con las reformas constitucionales federales.

El contenido de la Minuta establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.

Se precisa que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente.

Asimismo, deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales, así como prohibir la reelección de las personas diputadas a las legislaturas de los estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.

Por otra parte, establece que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución.

El Grupo Legislativo de Morena, dijo que durante décadas los recursos del pueblo fueron diluidos por estructuras burocráticas excesivas, privilegios injustificados y gastos que no impactaban de manera profunda en la vida de la gente.

El Grupo Legislativo del PVEM expresó que en Veracruz la austeridad ya se aplica. Precisó que la modificación es para quienes han vivido por encima de lo que marca la norma y que se busca un equilibrio para los congresos estatales.

Chiapas y Sinaloa respaldan austeridad y límites en Plan B

La Legislatura de Chiapas aprobó, por mayoría con 32 votos a favor y 3 en contra, la reforma electoral, el llamado plan B, que incluye reformas a la Constitución federal, a leyes secundarias, y, asimismo, "privilegia la austeridad, la democracia y la fiscalización".

El Congreso Estatal informó que ese trabajo legislativo atiende las demandas ciudadanas que exigen instituciones más sólidas y transparentes en "el ejercicio democrático" y mayor eficiencia de los recursos públicos.

El Poder Legislativo de Chiapas enmarcó que decidió en unidad, "ser el primero en aprobar por mayoría" el proyecto de decreto que reforma artículos de la Constitución federal y leyes del ramo.

Dicha reforma incluye los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo, y se adiciona al artículo 134, un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden.

La Legislatura de Chiapas detalló que la reforma considera recortar y limitar los gastos de autoridades electorales, Congresos locales y ayuntamientos; además, refuerza la fiscalización de los partidos políticos sin afectar sus gastos.

Prevé que los Legislativos locales no podrán tener un gasto superior al 0.7% del presupuesto de los estados; se reducen las regidurías en ayuntamientos, así también se plantea un ajuste en sueldos de funcionarios del Instituto Nacional Electoral, tribunales electorales y organismos locales electorales y respalda las políticas de austeridad.

Uno de los puntos centrales de dicha reforma electoral establece que los dirigentes y funcionarios de partidos políticos no perciban sobresueldos y obliga a las fuerzas políticas a que reporten sus operaciones financieras.

Las fracciones parlamentarias destacaron que con esas acciones, la sexagésima novena Legislatura refrendó su compromiso de aprobar reformas que fortalecen a las instituciones del país.

Esas reformas, enfatizaron, ponen por delante la igualdad, la austeridad y la democracia para el desarrollo político, social y económico del país y de Chiapas.

En sesión, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por mayoría la minuta enviada por la Cámara Federal de Diputados, en la que se contempla reformas en cuanto al número máximo de regidores por municipios, se limita las remuneraciones a funcionarios electorales y se fortalece el principio de austeridad.

Durante la lectura, se dio a conocer que se contemplan disposiciones transitorias para la implementación progresiva de dichas medidas, así como de la reasignación de los recursos públicos generados por los ahorros hacia fines de carácter social.

Con la reforma al artículo 115, se establece que cada municipio estará integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con el principio de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración del poder público municipal.

Se dio a conocer que con la reforma al artículo 116 de la Constitución, los presupuestos anuales de las legislaturas locales no excederán del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

En la conformación de los Congresos Locales, se garantizará los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género.

Se precisó que con la reforma al artículo 134 de la Constitución, se establece que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, los magistrados de ambos sexos electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y tácticas u homólogos del Instituto Nacional Electoral.

Así como los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución.

También, se citó que no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorros especiales o regímenes especiales de retiro.

Hidalgo aprueba Plan B con reservas de oposición

Con 25 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, fue aprobado el llamado "Plan B" electoral en el estado de Hidalgo, donde legisladores de oposición manifestaron su preocupación al considerar que modifica el andamiaje y la composición de los ayuntamientos.

Durante la sesión de este día, la diputada de Morena, Diana Rangel Zúñiga, señaló que con esta propuesta cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal, una sindicatura y hasta 15 regidores.

Dentro de esta reforma se establece que las personas que hayan tenido, en los tres años previos al día de la elección, vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, no podrán participar en el proceso electoral.

Por su parte, legisladores de oposición, entre ellos Claudia Lilia Luna, del PAN; así como Karla Perales Arrieta, de Movimiento Ciudadano, señalaron que esta reforma representa un proceso administrativo que no abona al sistema electoral mexicano, además de calificarla como acotada y limitada, al no resolver problemas estructurales.

En cuanto a la integración de los cabildos, el legislador Marco Antonio Mendoza indicó que la reforma debería considerar un mayor impacto en la participación de los pueblos indígenas, al señalar que estas comunidades requieren representación en los ayuntamientos.

Finalmente, Nueva Alianza, a través de la diputada Mónica Reyes, indicó que su bancada votó a favor, aunque consideró que el proyecto llegó incompleto.