Abogados piden indagar muertes por sueros vitaminados en clínica

HERMOSILLO, Son., abril 9 (EL UNIVERSAL).- Una

que abarque toda la cadena de responsabilidades, desde el origen de los insumos hasta la

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sanitaria, fue exigida por ladel Estado de Sonora tras las muertes relacionadas con "sueros vitaminados" en Hermosillo.El caso, de forma oficial, ha dejado al momentoy tres más afectadas, una de ellas enEn medio de la crisis,mantienenen inmuebles vinculados a la clínica, donde se han aseguradoDe forma paralela, continúa ladel"N", señalado comoEl presidente de ladel Estado de Sonora,, advirtió que elSeñaló que se debe investigar el origen de los, losy proveedores involucrados.También losy aplicación de los sueros.Pidió además revisar la actuación de lassanitarias como Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios () y Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sonora ().Cuestionó si huboen lao fallas en la regulación.Indicó que laa saber si existierono denuncias que no fueron atendidas.También por qué no se clausuró la clínica antes de que ocurrieran los fallecimientos.Asimismo, planteó esclarecer lo ocurrido en el. Esto, ante versiones de unde los afectados que fueron hospitalizados, al informado públicamente.Señaló que debe conocerse la, ely si unapudo haber evitado muertes.Finalmente, insistió en que se requiere unaseria,completa, no", concluyó.