Consejo Universitario de la UNAM aprueba Cuenta Anual 2025

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El pleno del

de la UNAM aprobó la

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, que ascendió ade pesos, de los cuales se canalizaronde pesos a, que equivalen alDe ellos,fueron para el, en el que se atienden a, y en posgrado a 33 mil 851 personas.Para lase asignaronde pesos. En ese nivel se tiene una matrícula de 106 mil 97 alumnas y alumnos, de esos, 34 mil 303 fueron de primer ingreso.-que comprende 36 institutos, 13 centros y 14 programas universitarios- se dedicaronde pesos -26.4%-. Se obtuvierondeEn el caso dese destinaronde pesos -7.5%- para atender 27 museos y 18 recintos históricos que albergaron 75 exposiciones y 11 mil 236 actividades que atendieron una audiencia de dos millones de asistentes presenciales y a distancia.correspondieronde pesos. Este gasto, que incluye planeación, servicios administrativos, apoyo a la comunidad, normatividad, vigilancia y fiscalización se mantuvo sin exceder elAdemás, se dedicaronde laEn la sesión, la directora de la, destacó que la actual administración ha colocado al bachillerato como prioridad estratégica; muestra de ello es lade más de 400 millones de pesos en los nueve planteles de ese sistema, en beneficio de las y los alumnos y del profesorado.A través dela la Infraestructura Física del Bachillerato, detalló, se invirtieron más dede pesos con los cuales se rehabilitaron, se construyeron 14 velarias con puntos de conexión para tener espacios de recreación y se rehabilitaron 31 áreas deportivas -canchas de basquetbol, voleibol, futbol y pistas de atletismo-.Como parte delpara Facultades y Escuelas se invirtieronde pesos para renovar y adquirir cuatro mil 500 lámparas, tres mil 500 luminarias, 13 mil 500 sillas, dos mil mesas, 900 bancos, 300 restiradores, tres mil, 250 laptops, tres mil 600 butacas para auditorios y salas audiovisuales, 300 pantallas para estos lugares, así como 500 pizarrones blancos, entre otros.El Consejo también designó al contador público independienteparala