Consulta del Plan de Desarrollo en CDMX suma 300 mil participantes

La directora general del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) de la Ciudad de México, Patricia Ramírez Kuri, sostuvo que más que cantidad, ha habido calidad en las opiniones que han recibido en la consulta sobre el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD), que este 10 de abril concluye.

Al recibir, por parte del Grupo Parlamentario de Morena, más de siete mil opiniones ciudadanas sobre el PGD, sostuvo que la consulta al proyecto ha llegado a 300 mil personas.

"Más allá de la cantidad, es la calidad de aportaciones que se están recibiendo y la participación no termina con el Plan, es un impulso participativo que tendrá continuidad en los siguientes instrumentos de planeación, pero también en los siguientes aspectos de la vida pública, vecinal y comunitaria", indicó.

En este sentido, indicó que ya fue borrado del proyecto, y que no se incluirá en la propuesta que enviarán al Congreso local, el párrafo en donde se proponía eliminar a las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos).

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"En el Plan no está la eliminación, ni la sustitución de los Copacos. Lo que pretende fortalecer en el Plan es la participación ciudadana democrática ampliada y que llegue a las comunidades vecinales, que trate problemas que se pueden resolver con gobiernos de proximidad, lo pueden ver en el documento que está en plaza pública, ahí están las líneas", sostuvo.

Asimismo, recalcó que son bienvenidas las visiones críticas al proyecto de PGD, "porque ha sido como un auge de intervenir y de interés de las distintas comunidades, sectores y grupos sociales de lo que ocurre en la Ciudad".

Al respecto, la coordinadora de los diputados de Morena, Xóchitl Bravo, subrayó que se tomarán "el tiempo suficiente" para aprobar el PGD una vez que llegue al Congreso local.

Precisó que realizarán parlamento abierto, y una vez agotado se hará la dictaminación. "Esa es la ruta legislativa, lo que sí queremos dejar muy claro, y lo hemos venido platicando en todos los espacios en los que nosotros hemos participado, que entre más personas participen, entre más voces se escuchen, mejor".

Los diputados morenistas entregaron formalmente al IPDP las memorias de los 36 foros realizados para difundir el proyecto de PGD 2025-2045.