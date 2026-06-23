Continúan los siniestros en la refinería Antonio Dovalí

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Juchitán, Oax.- Cerca de cumplir 47 años de operación, en agosto, la refinería "Antonio Dovalí Jaime", ha registrado incendios, fugas y derrames de gasolina y combustóleo, que en los últimos tres años han dejado nueve fallecidos y una alta contaminación.

A la medianoche de ayer, los dos quemadores de piso de la refinería, con el fuego y humo negro, mostraron la mezcla tóxica que respira la gente a su alrededor, sin que las autoridades actúen.

"Petróleos Mexicanos (Pemex), pretende normalizar los siniestros que ocurren en sus instalaciones, como en Dos Bocas, el derrame de Golfo de México, pero no lo podemos permitir", dijo el ecologista Miguel Ángel García Aguirre, de la organización Maderas del Pueblo.

El pasado 11 de mayo, seis trabajadores petroleros resultaron heridos al explotar la torre de enfriamiento de la planta Hidros; dos días después uno falleció.

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Durante el 2016, la refinería experimentó media docena de incendios por los "paros técnicos" de las plantas Hidros y Catalítica.

En diciembre de 2024 una tormenta provocó el desbordamiento de drenajes pluviales y aceitosos cerca de las instalaciones, que al tener contacto con una chispa originó un incendio, que dejó dos trabajadores muertos.

En ese caso y en otros similares, los petroleros han denunciado que Pemex dejó en el olvido la reparación de las plantas de tratamiento de aguas residuales e industriales que, en periodos lluviosos desbordan el drenaje, se incendian o contaminan una bahía cercana de La Ventosa.

El 10 de febrero de este 2026, murieron tres petroleros cuando limpiaban un ducto en las instalaciones de Loma Larga, del Barrio de la Soledad y tres más resultaron heridas con quemaduras.

Desde su construcción, la refinería de Salina Cruz introdujo en aguas del Pacifico, desde la playa de bahía La Ventosa, dos ductos para desfogar sus residuos, pero dichas tuberías ya tienen agujeros donde se fuga el chapopote, señalan pescadores de la zona.