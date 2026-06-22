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Decomisan más tres toneladas de cocaína en Guerrero y Tlaxcala

Las autoridades federales aseguraron más de 3 toneladas de cocaína en dos estados, con apoyo de la Secretaría de Marina.

Por EFE

Junio 22, 2026 06:20 p.m.
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Decomisan más tres toneladas de cocaína en Guerrero y Tlaxcala
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      Ciudad de México, 22 jun (EFE).- Fuerzas federales mexicanas decomisaron más de tres toneladas de cocaína en dos acciones en los estados de Guerrero (sur) y Tlaxcala (centro), informó este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

      Secretaría de Marina asegura cocaína en Guerrero

      El funcionario explicó en redes sociales que, en operaciones marítimas encabezadas por la Secretaría de Marina en Guerrero se aseguraron más de 2,1 toneladas de cocaína y fueron arrestadas cinco personas.

      Mientras que en Tlaxcala decomisaron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico, sin personas capturadas.

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      Investigación y coordinación en Tlaxcala

      Ambas acciones, dijo, permitieron asegurar más de tres toneladas de cocaína, con lo que se producirían unas 6 millones de dosis.

      Más tarde, en un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que el inmueble localizado en Tlaxcala se logró identificar con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con la Fiscalía General de la República y Secretaría de Marina.

      Además, las autoridades detallaron que tras varias investigaciones se relaciona al inmueble con delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y distribución de narcóticos.

      También precisaron que todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras siguen en curso las investigaciones.

      En la presente administración, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, suman más de 73 toneladas de cocaína aseguradas por la Secretaría de Marina en aguas mexicanas.

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