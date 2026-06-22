Semar rinde homenaje a caninos jubilados Niko, Hunter e Hidra

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Marina (Semar) informó que la Región Naval Central realizó la ceremonia "Héroes de Cuatro Patas" donde fueron jubilados los elementos caninos "Niko", "Hunter" e "Hidra", quienes durante años formaron parte de las capacidades operativas de esta Institución, distinguiéndose por su lealtad, disciplina y entrega al servicio de México.

Semar reconoce trayectoria y especialización de los caninos

En un comunicado la Semar señaló que los tres ejemplares homenajeados, de raza Pastor Belga Malinois, fueron seleccionados y entrenados en el Grupo de Operaciones y Control de Binomios Caninos de la Secretaría de Marina, donde desarrollaron las capacidades que posteriormente pondrían al servicio de México como especialistas en búsqueda y rescate, detección de explosivos y detección de narcóticos.

Durante su etapa operativa integraron binomios especializados junto a sus manejadores, con quienes construyeron una relación basada en la confianza, el entrenamiento constante y el cumplimiento de la misión.

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Participación destacada en misiones nacionales e internacionales

A lo largo de su trayectoria, estos elementos caninos participaron en numerosas operaciones de apoyo a la población y de fortalecimiento de la seguridad nacional.

Entre ellas destaca la actuación de "Niko", quien integró el equipo USAR-MARINA desplegado en febrero de 2023 en la región de Adiyaman, Turquía, tras los devastadores sismos que afectaron a ese país.

Durante la misión internacional contribuyó a la localización de una persona con vida entre los escombros, reflejando la preparación, profesionalismo y capacidad operativa de la Armada de México en escenarios internacionales de ayuda humanitaria.

Por su parte, "Hunter" e "Hidra" desempeñaron un papel fundamental en operaciones de seguridad realizadas junto con el equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (Blonae), participando en inspecciones preventivas en instalaciones estratégicas y eventos de alta relevancia nacional e internacional.

También colaboraron en acciones para combatir el tráfico ilícito de narcóticos, contribuyendo a la protección de la sociedad mexicana.