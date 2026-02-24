Continúan operativos para evitar efecto "cucaracha" en Sinaloa

CULIACÁN, Sin., febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa,

, dijo que se mantiene un

para evitar el efecto "cucaracha" derivado de los acontecimientos de las autoridades federales en el estado de Jalisco, como quedó demostrado el domingo pasado con la detención de dos personas.Indicó que es competencia de la(FGR) investigar si las dos personas detenidas en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, donde se registró un bloqueo, tiene relación con grupos del estado de Jalisco.Comentó que en el estado se mantienen, cada corporación federal, estatal o municipal tiene asignaciones dea fin de inhibir los actos delictivos.Sobre los reportes de, indicó que en la sindicatura de, en la zona norte de la capital del estado, se logró detener a una persona en una motocicleta el cual portaba un arma automática y cuatro, por lo que fue consignado ante las autoridades federales para que procedan a su investigación.En relación a los indicios deque se han registrado desde la semana pasada en la región de dicha sindicatura, no se tiene la certeza si estos artefactos han sido lanzados desdeo en forma manual en los enfrentamientos entre grupos rivales.Bloqueos en Mazatlán, sin relación a CJNGEn la detención de dos personas con armas en los bloqueos registrados el domingo pasado en la sindicatura de Villa Unión, Mazatlán, no se encontraron indicios de su posible relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dijo el delegado de la(FGR),Los datos que se tienen sobre los bloqueos en carreteras de los municipios de Escuinapa y Mazatlán que se registraron el domingo pasado, fueron operados por grupos que operan en forma local, por lo que no se cuenta con elementos de juicio para determinar que el grupo de Jalisco tenga presencia en Sinaloa.Señaló que se trabaja consobre la actuación de estas dos personas detenidas en forma infraganti en actos vandálicos, pero en estos momentos no se tienen indicios que respondan a directrices de grupos externos.El funcionario federal externó que como sucede en otras entidades del país, derivado de los acontecimientos del domingo pasado, las diversas instituciones de seguridad federal, estatal y municipal se mantiene en, ante posibles surgimientos de actos de violencia por grupos delictivos.