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Contraloría del INE detectó anomalías

Por El Universal

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Contraloría del INE detectó anomalías
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      Ciudad de México.- El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) también conoció de los contratos irregulares a proveedores cercanos a la ahora exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

      La investigación inició hace más de seis meses y, pese a ello, no se interpusieron las denuncias correspondientes.

      Fue el propio titular del OIC del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, quien reveló que las auditorías internas ya habían detectado graves inconsistencias patrimoniales, conflictos de interés y flujos financieros irregulares que coinciden con las líneas de investigación que mantiene abiertas la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera.

      Lo hizo el pasado 9 de septiembre durante la presentación del Informe Previo de Gestión y Resultados 2026, ante la Comisión de Transparencia del Palacio Legislativo de San Lázaro.

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      "Hemos detectado recepción de depósitos bancarios con quien el INE contrató servicios, es decir, personas que eran proveedoras; detectamos servidores públicos que no declararon su participación como accionistas de empresas", declaró.

      Durante la mencionada reunión, el contralor reconoció que habían detectado a servidores públicos que no declararon su participación como accionistas de empresas e, incluso, dio detalles de cuentas con depósitos superiores a los 5 millones de pesos.

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