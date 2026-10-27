Contraloría del INE detectó anomalías
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) también conoció de los contratos irregulares a proveedores cercanos a la ahora exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
La investigación inició hace más de seis meses y, pese a ello, no se interpusieron las denuncias correspondientes.
Fue el propio titular del OIC del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, quien reveló que las auditorías internas ya habían detectado graves inconsistencias patrimoniales, conflictos de interés y flujos financieros irregulares que coinciden con las líneas de investigación que mantiene abiertas la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Lo hizo el pasado 9 de septiembre durante la presentación del Informe Previo de Gestión y Resultados 2026, ante la Comisión de Transparencia del Palacio Legislativo de San Lázaro.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Hemos detectado recepción de depósitos bancarios con quien el INE contrató servicios, es decir, personas que eran proveedoras; detectamos servidores públicos que no declararon su participación como accionistas de empresas", declaró.
Durante la mencionada reunión, el contralor reconoció que habían detectado a servidores públicos que no declararon su participación como accionistas de empresas e, incluso, dio detalles de cuentas con depósitos superiores a los 5 millones de pesos.
no te pierdas estas noticias
Beca Rita Cetina abre registro para primaria y secundaria
El Universal
El registro en línea estará disponible hasta el 6 de noviembre para madres, padres y tutores.
Sheinbaum confirma diálogo comercial avanzado con Estados Unidos
EFE
México busca reducir aranceles sobre acero, aluminio y automóviles sin ceder en soberanía.
Aeroméxico y Delta amplían vuelos directos a Estados Unidos en 2027
EFE
Las conexiones facilitarán turismo y comercio, reforzando la red aérea entre México y Estados Unidos.