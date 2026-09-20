Crece matrícula, cae presupuesto

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Ciudad de México.- Aun cuando en México creció el número de estudiantes en licenciatura y posgrado, el presupuesto fue 2.4 por ciento menor en el último año de gobierno.

De acuerdo con una revisión al Segundo Informe de Gobierno, el presupuesto aprobado para educación superior en 2026 es 4 mil 629.3 millones de pesos menor que el gasto ejercido en 2025, pese a que la matrícula aumentó en 240 mil 687 estudiantes y fue el único nivel educativo que creció.

En 2025 se gastaron 190 mil 662.7 millones de pesos en educación superior y posgrado. Para 2026 se aprobaron 186 mil 33.4 millones, una reducción de 2.4%.

Un cálculo realizado por El Universal con las cifras del informe muestra que el gasto por cada estudiante de educación superior, sin considerar a las Universidades para el Bienestar, pasó de aproximadamente 34 mil 542 pesos en 2025 a 32 mil 295 pesos en 2026. Son 2 mil 247 pesos menos, una caída de 6.5%.

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Para Fernando Ruiz, especialista en temas educativos, la matrícula crece sin que los recursos aumenten al mismo ritmo, mientras las instituciones asumen más responsabilidades.

"Es positivo que aumente la matrícula y que más jóvenes tengan acceso a la educación superior, pero abrir espacios es apenas el primer paso. Las instituciones tienen que garantizar también permanencia, aprendizaje y conclusión de los estudios", afirma.

Las universidades, añade, deben actualizar sus planes de estudio, renovar al personal académico, incorporar tecnologías digitales e inteligencia artificial, desarrollar modalidades flexibles y mantener sus tareas de investigación e innovación.

En Education at a Glance 2025, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó que México destinó en 2022 el equivalente a 4 mil 430 dólares por estudiante de educación superior. El promedio del organismo fue de 15 mil 102 dólares.