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Nacional

Secretaría de Salud da de alta a 181 personas tras caso de ameba comecerebros en Mérida

La empresa Fornelos enfrenta posible multa de casi dos millones de pesos por actividades en lago contaminado con ameba comecerebros.

Por El Universal

Septiembre 19, 2026 06:37 p.m.
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Secretaría de Salud da de alta a 181 personas tras caso de ameba comecerebros en Mérida
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      MÉRIDA, Yuc., septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud informó que fueron dadas de alta 181 de las 361 personas bajo observación, de las cuales 80% son menores, que tuvieron contacto con el agua contaminada del lago artificial de Cabo Verde, adjunto a Plaza La Isla, ubicada al norte de Mérida, en donde se confirmó un caso de la "ameba comecerebros".

      Monitoreo y vigilancia tras caso confirmado

      El secretario de Salud, Alberto Alcocer Gamboa, precisó que solo restan 180 personas en monitoreo al concluir el primer ciclo de vigilancia y será el próximo 4 de octubre cuando finalice el segundo periodo de alerta para quienes tuvieron contacto con el agua contaminada del sitio de diversiones.

      Posible sanción a empresa responsable

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      Por otra parte, indicó que la empresa Fornelos, encargada de las actividades deportivas en ese lago, podría recibir una sanción de 15 mil UMAS, equivalente a casi dos millones de pesos.

      Hay que recordar que las autoridades de salud se mantienen en alerta tras confirmarse un caso de la ameba Naegleria fowleri, conocida popularmente como "comecerebros", en las aguas contaminadas del lago artificial de Cabo Norte, que ocasionó la muerte de una persona.

      El paciente, de 34 años, ingresó el 2 de septiembre pasado al Hospital General Regional No. 12 del IMSS, en Mérida, y permaneció en terapia intensiva debido a su condición.

      El hombre falleció el 8 de septiembre y posteriormente el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó la presencia de Naegleria fowleri como responsable de la infección.

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