Chichén Itzá alista fenómeno de equinoccio con apoyo del INAH
La proyección de la serpiente Kukulcán podrá observarse entre las 15:00 y 16:30 horas en El Castillo.
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CHICHÉN ITZÁ, Yuc., septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- El domingo 20 de septiembre y el lunes 21 en la zona arqueológica de Chichén Itzá se espera observar el fenómeno de luz y sombra por el equinoccio de otoño.
INAH y Patronato Cultural organizan el evento
El INAH y el Patronato Cultural del Gobierno del Estado de Yucatán se preparan para ambas jornadas, pues se prevé una importante afluencia de visitantes.
Aunque el equinoccio ocurrirá oficialmente el 22 de septiembre a las 18:06 horas, la proyección de la silueta de la serpiente sobre la alfarda norte de El Castillo principal podría observarse entre las 15:00 y las 16:30 horas.
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Horarios y restricciones para visitantes
Por ello, quienes tengan previsto acudir deberán tomar en cuenta los horarios de acceso.
Las taquillas del Centro de Atención a Visitantes (CATVI) abrirán desde las 8:00 horas y el último boleto podrá adquirirse a las 16:00 horas.
A esa misma hora concluirá el ingreso a la zona arqueológica.
A partir de las 16:00 horas también se restringirá el acceso a distintos puntos del sitio, entre ellos el Gran Juego de Pelota, el Templo de las Mil Columnas y la Casita Maya, como parte de las medidas para organizar el flujo de visitantes y permitir la observación del fenómeno.
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