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Chichén Itzá alista fenómeno de equinoccio con apoyo del INAH

La proyección de la serpiente Kukulcán podrá observarse entre las 15:00 y 16:30 horas en El Castillo.

Por El Universal

Septiembre 19, 2026 06:39 p.m.
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Chichén Itzá alista fenómeno de equinoccio con apoyo del INAH
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      CHICHÉN ITZÁ, Yuc., septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- El domingo 20 de septiembre y el lunes 21 en la zona arqueológica de Chichén Itzá se espera observar el fenómeno de luz y sombra por el equinoccio de otoño.

      INAH y Patronato Cultural organizan el evento

      El INAH y el Patronato Cultural del Gobierno del Estado de Yucatán se preparan para ambas jornadas, pues se prevé una importante afluencia de visitantes.

      Aunque el equinoccio ocurrirá oficialmente el 22 de septiembre a las 18:06 horas, la proyección de la silueta de la serpiente sobre la alfarda norte de El Castillo principal podría observarse entre las 15:00 y las 16:30 horas.

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      Horarios y restricciones para visitantes

      Por ello, quienes tengan previsto acudir deberán tomar en cuenta los horarios de acceso.

      Las taquillas del Centro de Atención a Visitantes (CATVI) abrirán desde las 8:00 horas y el último boleto podrá adquirirse a las 16:00 horas.

      A esa misma hora concluirá el ingreso a la zona arqueológica.

      A partir de las 16:00 horas también se restringirá el acceso a distintos puntos del sitio, entre ellos el Gran Juego de Pelota, el Templo de las Mil Columnas y la Casita Maya, como parte de las medidas para organizar el flujo de visitantes y permitir la observación del fenómeno.

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