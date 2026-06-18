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Crece temor a desabasto de gasolina por bloqueo

Por El Universal

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Crece temor a desabasto de gasolina por bloqueo
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      Oaxaca, Oax.- Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron la tarde de del miércoles, una vez más, las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex, ubicada en el municipio de Santa María El Tule, lo que llevó a cientos de automovilistas a hacer largas filas en gasolineras, ante el temor de un desabasto de combustible en la región.

      Por la mañana, los docentes reabrieron por unas horas la terminal para permitir el abasto de las estaciones de servicio que el martes se quedaron sin combustible en la ciudad de Oaxaca y la zona conurbada.

      Desde hace dos días se mantuvieron el bloqueo de manera permanente, durante el día y la noche. Esto provocó que 16 gasolineras se quedaran sin combustible y dejaran de prestar el servicio.

      Hasta la noche del miércoles, el dirigente de la asociación de Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca (EGEO), José Luis Ballesteros Melgar, informó que 16 estaciones de servicio fueron cerradas por la falta de combustible, cantidad que representa alrededor del 20% de las gasolineras que dependen directamente del suministro de la TAD de Pemex de El Tule.

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