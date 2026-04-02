¿Cuál es la situación jurídica de Carlota "N"?
La mujer de 74 años enfrenta proceso por doble homicidio y tentativa de homicidio desde abril de 2025.
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CHALCO, MÉX., abril 2 (EL UNIVERSAL).-Carlota "N" , la mujer de 74 años, que se encuentra en prisión domiciliaria
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desde ayer enfrenta acusaciones por asesinar a dos personas y herir a un menor de 14 años con disparos de arma de fuego en abril del 2025.
Un juez del Estado de México modificó la medida cautelar que la mantenía en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Chalco.
La resolución del 17 de marzo de 2026 se materializó este miércoles tras la instalación de un brazalete electrónico de localización, el pago de una garantía económica de 250 mil pesos y la acreditación de que no posee pasaporte vigente para viajar.
----Carlota N dispara a individuos que intentaron despojarla de una propiedad
Los hechos ocurrieron el 1 de abril de 2025 en un predio familiar ubicado en el fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe, comunidad de La Candelaria Tlapala, en Chalco.
Según la acusación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Carlota "N" y sus hijos Mariana "N" y Eduardo "N" dispararon contra tres individuos que intentaron despojarlos de la propiedad.
Dos hombres perdieron la vida y un adolescente resultó herido.
Las autoridades vincularon a proceso a la mujer y a sus familiares por los delitos de doble homicidio calificado y tentativa de homicidio.
La defensa sostiene que los imputados actuaron en legítima defensa ante una invasión violenta que puso en riesgo sus vidas y su patrimonio.
Carlota "N" permaneció casi un año en el penal de Chalco.
Durante ese tiempo, su familia presentó argumentos sobre su edad avanzada y sus padecimientos de diabetes tipo 2 e hipertensión, condiciones que, según la defensa, resultaban incompatibles con el encierro en un centro penitenciario.
La mujer salió del penal ayer después de las 13:00 horas y fue llevada a un domicilio del municipio mexiquense de Chicoloapan, donde ahora cumple la medida cautelar bajo vigilancia electrónica y con la prohibición de abandonar el país.
Al salir declaró que vivió un periodo difícil, pero lo considera parte de una defensa personal. Sus hijos continúan vinculados al mismo proceso penal.
El juicio continúa y el próximo martes se desarrollará una audiencia intermedia, dio a conocer Arturo Santana Alfaro, hijo de Carlota "N", exdiputado federal del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura.
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