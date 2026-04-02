¿Cuál es la situación jurídica de Carlota "N"?

CHALCO, MÉX., abril 2 (EL UNIVERSAL).-

, la mujer de 74 años, que se encuentra en

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desde ayer enfrenta acusaciones por asesinar a dos personas y herir a un menor de 14 años con disparos de arma de fuego en abril del 2025.Un juez del Estado de México modificó laque la mantenía enen el Centro de Reinserción Social de Chalco.La resolución del 17 de marzo de 2026 se materializó este miércoles tras la instalación de unde localización, el pago de una garantía económica de 250 mil pesos y la acreditación de que no posee pasaporte vigente para viajar.----a individuos que intentaron despojarla de una propiedadLos hechos ocurrieron elen unubicado en el, comunidad de La Candelaria Tlapala, en Chalco.Según la acusación de ladel Estado de México,y sus hijos Mariana "N" y Eduardo "N"que intentaron despojarlos de la propiedad.Dos hombres perdieron la vida y un adolescente resultó herido.Las autoridades vincularon a proceso a la mujer y a sus familiares por los delitos deLaque los imputados actuaron enante unaque puso en riesgo sus vidas y su patrimonio.permanecióen elDurante ese tiempo, su familia presentó argumentos sobre suy sus padecimientos de, condiciones que, según la defensa, resultaban incompatibles con el encierro en un centro penitenciario.La mujerayer después de lasy fue llevada a un domicilio del municipio mexiquense de Chicoloapan, donde ahora cumple labajoy con la prohibición de abandonar el país.Al salir declaró que vivió un, pero lo considera parte de una. Sus hijos continúan vinculados al mismo proceso penal.Ely el próximo martes se desarrollará una, dio a conocer, hijo de, exdiputado federal del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura.