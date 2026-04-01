Doña Carlota sale del Cepereso; queda en prisión domiciliaria
La defensa de Carlota N argumentó su avanzada edad y diabetes para lograr dicha concesión
Carlota "N", de 74 años, abandonó este miércoles el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, en el Estado de México (Edomex), luego de que un Juez le concediera la prisión domiciliaria.
La adulta mayor está acusada de homicidio calificado y tentativa de homicidio tras disparar contra presuntos invasores de su vivienda el pasado 2 de abril de 2025, en el municipio de Chalco.
Desde su detención, la defensa intentó en varias ocasiones buscar un cambio de medida cautelar, argumentando que se trataba de una mujer avanzada edad y diagnosticada con diabetes.
Por esta razón, un Juez valoró los argumentos de los abogados y consideró que eran procedentes. Además, indicó que la mujer sí podía ser localizable en el domicilio de uno de sus hijos.
Carlota "N" salió del penal en medio de aplausos y ovaciones por parte de amigos y familiares quienes la esperaban junto a medios de comunicación.
"Me siento muy feliz, muy contenta por el trabajo y por ustedes que han estado presentes. Fue como un mal rato, pero lo tomo como una defensa personal", declaró ante la prensa, y agregó que seguirán luchando por la libertad de sus hijos que continúan presos.
Doña Carlota fue detenida por doble homicidio
La mujer permanecía en prisión desde el 2 de abril de 2025 cuando fue detenida junto a sus hijos, Mariana "N" y Eduardo "N", por su presunta participación en el homicidio de Esaú "N", de 51 años, y Justin "N", de 19, quienes habrían ocupado la vivienda de Mariana "N". Además, enfrentan cargos por intento de homicidio contra un menor.
De acuerdo con las autoridades, Mariana "N" confrontó a los ocupantes del inmueble y ordenó a su madre que disparara. También pidió a su hermano que atacara al menor de edad presente.
Por otro lado, el pasado 16 de febrero Víctor Eladio "N" fue condenado por un Juez a seis años de prisión por el delito de despojo luego de acreditarse su participación en la invasión de la hija de Doña Carlota el 27 de marzo de 2025.
La firma de abogados Rubio Suárez dio a conocer la sentencia condenatoria en contra de dicho sujeto, quien se declaró culpable del ilícito antes mencionado e incluso escribió una disculpa pública hacia Mariana "N", además de comprometerse a no volver a incurrir en hechos delictivos como este.
Otorgan prisión domiciliaria a Doña Carlota, acusada por doble homicidio
La medida incluye uso de brazalete electrónico y prohibiciones específicas para proteger a víctimas y evitar fuga.
no te pierdas estas noticias
SinEmbargo.mx
Carlota N sale del penal de Chalco con prisión domiciliaria
El Universal
La mujer de 74 años enfrenta acusaciones por homicidio calificado tras incidente en Chalco en 2025.
Fiscalía y AEI realizan rastreo de personas desaparecidas en Chihuahua
El Universal
Fiscalía de Distrito Zona Noroeste y AEI colaboran en búsqueda de cinco desaparecidos.