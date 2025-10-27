¿Cuáles son las efemérides de este 27 de octubre?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este 27 de octubre, se celebran tres eventos conmemorativos. Los temas que mencionaremos son relacionados con lo audiovisual, la salud mental y los textos.

Cada una de las fechas que se celebran durante el año tienen el objetivo de concientizar a las personas sobre ciertos temas de problemática social, política y de vida silvestre, entre muchos otros. Te compartiremos los actos conmemorativos que surgieron en un día como hoy.

Día Mundial del Patrimonio Audiovisual

De acuerdo con la CNDH, menciona que en 2005 la UNESCO proclamó el 27 de octubre como Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El objetivo de esta celebración es concientizar a la población para que tome acciones urgentes y reconozca la importancia de preservar documentos considerados expresiones culturales del pueblo por su valor educativo, cultural, artístico, científico e histórico.

Es por ello que la Conferencia General de la UNESCO, en 1980, la Recomendación sobre la Salvaguardia y Conservación de las Imágenes en Movimiento, contribuyó a concienciar sobre la importancia del patrimonio audiovisual y ha sido decisiva para la preservación de estos documentos como testimonios únicos del desarrollo económico, político y social de la sociedad.

El patrimonio audiovisual incluye películas, grabaciones de audio y video, programas de radio, televisión, entre otros, y estos cuentan como testimonios de la historia, la sociedad, la diversidad de culturas y la evolución del mundo y los pueblos.

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

El sitio web de ANAFARMEX menciona que este día tiene el propósito de promover la profesión de terapia ocupacional, reconocer el trabajo y desarrollo de los profesionales y difundir actividades relacionadas con la terapia.

Esta fecha fue proclamada en 2010 por la Federación Mundial de Terapia Ocupacional. La Terapia Ocupacional es una ciencia sociosanitaria que, a través de actividades terapéuticas, busca la independencia y la mejora de la calidad de vida de las personas que han sufrido daño cerebral o que tienen dificultad para realizar cualquier otra actividad.

Día Internacional de la Corrección o Día del Corrector de Textos

Según el sitio web "diainternacionalde", menciona que hoy se reconoce a las personas encargadas de revisar minuciosamente los textos para comprobar que estén escritos correctamente.

La fecha fue elegida gracias al nacimiento de Erasmo de Rotterdam, filósofo, teólogo y humanista holandés, que se dedicó a la corrección y traducción de textos en latín.

La principal labor de los correctores es precisamente corregir errores gramaticales en un texto o escrito para que posteriormente esos libros o textos puedan ser publicados.