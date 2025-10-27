Catrinas y catrines llenaron Reforma

Ciudad de México.- Miles de personas se reunieron desde las 16:00 horas sobre Paseo de la Reforma para tomar un buen lugar y poder ver el paso de las catrinas que estaba programado a partir de las 18:00 horas este domingo.

La Mega Procesión se ha vuelto una tradición dentro de la celebración de Día de Muertos.

Mientras esperaban el paso también de los catrines, muchos portaban sus disfraces, otros, ahí mismo y en medio de la calle terminaban de maquillarse.

Los extranjeros también arribaron. “Venimos de Alemania a vivir esta fiesta”, expusieron unos jóvenes quienes advirtieron que este lunes irán a Atlixco, Puebla, a ver las catrinas monumentales.

Las mascotas también llegaron. Xoloitzcuintles, chihuahuas y de todas las razas eran los más adornados y disfrazados.

Desde el Zócalo hasta el Paseo de la Reforma, las calles se llenaron de una energía vibrante.

La imagen de la catrina, esa figura esquelética con sombrero de ala ancha y vestido elegante era la estrella de la jornada. Pero más allá de la figura emblemática, lo que sorprendió era la variedad de interpretaciones de la tradición.

Catrinas de época, otras en versiones modernas, con toques de punk, de alta costura.

Reforma estaba lleno de una marea de personas que junto con las catrinas y los catrines se enfilaban hacia el Zócalo donde ya estaba la Mega Ofrenda de Tonanzin.