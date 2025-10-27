UNA REPÚBLICA EN EL MAR

Visitar los Países Bajos, mejor conocido como Holanda, requiere un nuevo enfoque de turismo por su conocido carácter liberal y multicultural. Para así reconocer su historia, sus ideas y el origen de estas. Holanda es una nación cuya geografía e historia no fue definida por límites, fronteras o montañas, fue por el mar.

La altitud de su territorio es muy baja, apenas unos metros sobre el nivel del mar, (De ahí el nombre de países bajos). Se ubica en el delta de la desembocadura de los ríos Rhin, Meuse y Escalda. Mientras al Norte y Oeste limita con el turbulento Mar del Norte, que lo hace vulnerable a inundaciones, tormentas y mareas, pero también es zona de abundante pesca y vías de transporte acuático, para quien sepa navegar en esas aguas difíciles.

Este país conformó su territorio con diques y canales, en terrenos ganados arduamente al océano. Esto inspira comparaciones con el pueblo Azteca, que, apartándose de las costumbres y ritos religiosos de otras tribus del valle de México, tuvo que ingeniárselas para inventar nuevas formas de sobrevivir y hacer una civilización.

Del mismo modo, el ingenioso pueblo holandés del siglo XVI desarrolló un tipo especial de agricultura y ganadería, aprovechando al máximo cada parcela ganada al mar, obteniendo cultivos y ganadería con tal dedicación y éxito que los quesos holandeses se hicieron famosos en todo Europa, así como sus molinos, tulipanes y campos de flores.

? Ámsterdam se edificó en la desembocadura del río Rhin y está comunicada por más de 100 km de canales, más que en Venecia.

A fines del siglo XVI, si bien España y Portugal habían encontrado las rutas para el Nuevo Mundo y la India; los nuevos pueblos y culturas encontrados con enormes riquezas, habían creado conflictos de intereses en la política interna e internacional. La reforma y contrarreforma religiosa de Martin Lutero y Felipe II forzaron un endurecimiento del control religioso por toda Europa.

Holanda, un país originalmente autosuficiente y liberal, acostumbrado a solucionar sus problemas con ingenio y trabajo no aceptó tales imposiciones reales o religiosas, y terminó declarando su independencia de España iniciándose una larga guerra de independencia.

Solos contra la realidad, el pueblo y gobierno de Holanda tuvieron que utilizar la meritocracia para ocupar cargos y responsabilidades decisivas, más que influyentismos o títulos nobiliarios, o religiosos; se dio oportunidad a individuos con ideas y soluciones a problemas complejos.

? Los países bajos reciben su nombre debido a que están a nivel del mar. Requirió de diques y canales para ganarle terreno al mar y crear una agricultura intensiva.

Se tuvo que echar mano a la ciencia y científicos del renacimiento. fue en ese Ámsterdam tolerante, de ideas liberales, en pleno siglo XVII, donde se impulsaron la ciencia, la filosofía y las artes. Ahí aparecieron pintores como Rembrandt Von Rijn y Johannes Vermeer.

Mientras en la América española se prohibía la publicación de novelas y en la Europa católica la Santa Inquisición perseguía a quien osara hablar sobre cualquier idea que pareciera ir en contra de la religión establecida; en Ámsterdam Baruch Spinoza publicaba y desarrollaba la revolucionaria idea que Dios era sólo la idealizada personificación de todas las leyes de la naturaleza; hipótesis que Einstein aceptó plenamente.

Músicos y poetas como Constatine Huygens favorecieron la cultura y el arte en Ámsterdam, educando a las nuevas generaciones. Uno de sus hijos Christian Huygens apuntaba su telescopio hacia Saturno descubriendo sus anillos y su satélite Titán, especulando sobre los posibles habitantes de esos mundos planetarios opinión que le costó la vida a Giordano Bruno en Italia.

Un amigo de Huygens, Antón Leeuwenhoek diseñó un primer microscopio, descubriendo un mundo de animálculos, como llamó a los microorganismos que se veían en una gota de agua.

Para conocer ese increíble mundo renacentista en los Países Bajos de Holanda del siglo XVII recomiendo mucho ver, en YouTube, la serie Cosmos de Carl Sagan, el Capítulo 6: “Historias de Viajeros”. Donde se describe este espíritu, esta pasión de los navegantes de ir, ver y conocer tierras lejanas.

? La Marina Mercante de Holanda realizaba viajes comerciales a todo el mundo, la Marina Armada estaba administrada por la Marina Mercante y servía para proteger las rutas comerciales.

Este fascinante espíritu de aventura es el que mueve a tantos jóvenes a enrolarse en las marinas del mundo y debe ser respetado por gobiernos e instituciones, nadie debe traicionarlo o dejar que se frustre inútilmente. Debe respetarse como una tradición milenaria de la nación, evitando que sea corrompido por política o intereses mezquinos.

Para fines del siglo XVI Ámsterdam ya contaba con una numerosa marina mercante, así como empresas como la VOC (East India Company).

? En las esculturas del interior en el City Hall de Ámsterdam se simboliza la necesidad de evitar la avaricia y la envidia. Y que una búsqueda desenfrenada de riqueza puede traer corrupción y peligros para el bienestar del pueblo.

Ocurre que los países que comercian generalmente mantienen la paz. Una relación pacífica, de intercambio de recursos y servicios, conviene a todos. Así fue y la marina de guerra, el Almirantazgo (Admiralty) holandés, existía solo para proteger a la marina comercial. Y estaba bajo el control de la marina mercante (Y no al revés como ocurre en tantos países dictatoriales).

Ante tantas riquezas obtenidas, frutos del comercio, el gobierno estableció una ética de la administración pública previniendo la corrupción y abuso del poder, como se muestra en Palacio Real donde las esculturas de mármol hacen énfasis gráficamente en la indispensable honestidad de la injusticia y que la búsqueda desenfrenada de riqueza compromete seriamente el bienestar de una nación.

