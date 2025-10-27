Notarías de Adán, jugosos negocios
El morenista y sus cercanos constituyeron empresas que obtuvieron contratos millonarios
Villahermosa, Tab.- Cinco notarías de Tabasco encabezadas por Adán Augusto López Hernández y cuatro de sus cercanos, constituyeron empresas, dieron fe de compras de terrenos, inmuebles y acciones en otras compañías; certificaron la modificación de accionistas y apoderados legales de al menos una decena de compañías que obtuvieron contratos con el gobierno federal y de Tabasco con por lo menos 11 mil millones de pesos en ganancias.
Se trata de 10 empresas que, además de obtener contratos con el gobierno federal para construir infraestructura en Dos Bocas, carreteras, así como renta de maquinaria para Pemex, también han vendido equipo médico al IMSS-Bienestar.
Una de las empresas a la que la Secretaría de Energía con Rocío Nahle a la cabeza le otorgó un permiso para importar hidrocarburos a menos de un año de ser constituida fue sancionada e inhabilitada por el SAT debido a que le comprobó prácticas relacionadas con el huachicol fiscal. Otra compañía, que pertenece a un socio del hermano de Hernán Bermúdez Requena, obtuvo contratos millonarios en Dos Bocas.
Otras más alcanzaron contratos millonarios con Pemex apenas arrancó la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es el caso de la Constructora Elvic, constituida en 1985 en la notaría del padre de Adán Augusto López Hernández, Payambé López Falconi, y cuyo dueño es Víctor Hugo Pérez Olave.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
A finales de 2018 saltó a las grandes ligas y fue contratada por la entonces SCT para repavimentar unos caminos federales en el municipio de Tlacotalpa. El contrato fue por 9 mdp.
En mayo de 2019 recibió su primer contrato con Pemex Exploración y Producción por un monto de 236 millones de pesos, según consta en registros de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Otra empresa es Gravera Río Puxcatán, de Humberto Bermúdez Requena. Pasó de ser un proveedor estatal a obtener entre 2021 y 2025 contratos por más de 46 millones de pesos con Pemex, y hasta de 16 millones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Una más es Escudero Construcciones de Andrés Escudero Aguilar, constituida en 2000 en la Notaría 27 que junto con la Constructora Elvic ganó la licitación por 986 millones de pesos con Pemex para construir oficinas y una zona de pruebas en Tabasco. Además, Escudero Construcciones figura como accionista en Grupo Industrial Samaria y en Inmobiliaria y Constructora Samaria, propiedad de Humberto Bermúdez Requena, al igual que Gravera Río Puxcatán.
no te pierdas estas noticias
Notarías de Adán, jugosos negocios
El Universal
El morenista y sus cercanos constituyeron empresas que obtuvieron contratos millonarios