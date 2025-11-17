Luego de las tensiones que dejaron la movilización del 15 de noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México —incluyendo agresiones, personas detenidas y el derribo de vallas metálicas— la Generación Z volvió a llamar a las calles.

El colectivo convocó a una segunda marcha con el fin de insistir en demandas de seguridad y justicia, impulsadas por el clima de violencia que se agudizó tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Aunque el movimiento ha ganado visibilidad, también enfrenta cuestionamientos políticos y señalamientos desde el gobierno federal.

-----¿Cuándo y dónde será la nueva marcha de la Generación Z?

La convocatoria establece que la movilización se realizará el 20 de noviembre a las 11:00 horas, replicando el mismo punto de partida utilizado el pasado sábado en las más de 50 ciudades donde se llevó a cabo la primera jornada. En el caso de la Ciudad de México, la cita será en la Glorieta del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, para avanzar nuevamente hacia el Zócalo capitalino.

El colectivo no ha detallado rutas alternas ni medidas de seguridad adicionales, y pidió a los asistentes mantenerse pendientes de sus comunicaciones oficiales para evitar confusiones.

-----¿Qué ocurrió en la marcha del 15 de noviembre en la CDMX?

La primera manifestación reunió a miles de personas, muchas de ellas adultas mayores y críticos del gobierno. El recorrido comenzó en el Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Zócalo capitalino con consignas contra la administración federal y local.

Aunque el trayecto se mantuvo en orden durante la mayor parte del tiempo, los incidentes surgieron en la Plaza de la Constitución cuando un grupo de encapuchados derribó las vallas metálicas instaladas frente a Palacio Nacional.

A partir de ahí se registraron confrontaciones con elementos de seguridad, lanzamiento de objetos y uso de gas lacrimógeno. Las autoridades capitalinas reportaron 100 policías lesionados, 20 civiles heridos y 20 personas detenidas, además de otras 20 presentadas por faltas administrativas.

Organizaciones y asistentes advirtieron que algunos participantes no han sido localizados e hicieron un llamado público para compartir evidencia que ayude a ubicarlos.

-----¿Qué postura asumió Claudia Sheinbaum tras los enfrentamientos?

La presidenta cuestionó la autenticidad del movimiento al afirmar que no tuvo un origen genuino y que fue impulsado por grupos opositores con fines políticos. También destacó la presencia reducida de jóvenes y aseguró que la convocatoria se amplificó mediante campañas digitales y uso de "bots".

Sheinbaum reiteró que su gobierno respalda la libertad de manifestación, siempre que sea pacífica, pero insistió en que se detectó una operación de desinformación que, según afirmó, involucró recursos millonarios para influir en la narrativa pública y restar legitimidad a la administración federal.