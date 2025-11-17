PAN acusa represión contra los jóvenes

Ciudad de México.- La dirigencia del PAN en la Ciudad de México lamentó la “arbitrariedad y uso de fuerza excesiva” en contra de jóvenes que participaron en la marcha de la ‘Generación Z’, cuya demanda principal era seguridad y alto a la violencia.

Luisa Gutiérrez, líder de panistas en la capital del país, indicó que, mientras el Gobierno presume policías lesionados, “celebra que haya jóvenes detenidos, pero calla sobre la brutal represión contra quienes solo ejercían su derecho a protestar, el Gobierno no estuvo a la altura de escuchar”.

Precisó que el PAN estará atento a defender siempre los derechos legítimos de los jóvenes y todos quienes se sienten lastimados por la violencia en el país.

Aseveró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX tiene que rendir cuentas por los abusos y excesos. “Hay jóvenes gravemente heridos y el uso desmedido de la fuerza está documentado en video”.

La panista agregó que la Ciudad de México no es de derechos ni libertades como lo ha presumido la Cuarta Transformación.

En tanto, Jorge Triana, vocero del CEN de Acción Nacional, dijo que el gobierno federal y de la Ciudad deben distinguir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. “La crítica es buena y las voces nuevas, junto con la libertad deben empoderarse, hay muchos mexicanos buenos y no hay que recriminarlos”.