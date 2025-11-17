logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

PAN acusa represión contra los jóvenes

Por El Universal

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
PAN acusa represión contra los jóvenes

Ciudad de México.- La dirigencia del PAN en la Ciudad de México lamentó la “arbitrariedad y uso de fuerza excesiva” en contra de jóvenes que participaron en la marcha de la ‘Generación Z’, cuya demanda principal era seguridad y alto a la violencia.

Luisa Gutiérrez, líder de panistas en la capital del país, indicó que, mientras el Gobierno presume policías lesionados, “celebra que haya jóvenes detenidos, pero calla sobre la brutal represión contra quienes solo ejercían su derecho a protestar, el Gobierno no estuvo a la altura de escuchar”.

Precisó que el PAN estará atento a defender siempre los derechos legítimos de los jóvenes y todos quienes se sienten lastimados por la violencia en el país.

Aseveró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX tiene que rendir cuentas por los abusos y excesos. “Hay jóvenes gravemente heridos y el uso desmedido de la fuerza está documentado en video”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La panista agregó que la Ciudad de México no es de derechos ni libertades como lo ha presumido la Cuarta Transformación.

En tanto, Jorge Triana, vocero del CEN de Acción Nacional, dijo que el gobierno federal y de la Ciudad deben distinguir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. “La crítica es buena y las voces nuevas, junto con la libertad deben empoderarse, hay muchos mexicanos buenos y no hay que recriminarlos”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

LOS TOROS CAMPEONES DE LA CAMARGUE
LOS TOROS CAMPEONES DE LA CAMARGUE

LOS TOROS CAMPEONES DE LA CAMARGUE

SLP

Christian González Del Carpio.

No hay divorcio con el pueblo, afirma Sheinbaum
No hay divorcio con el pueblo, afirma Sheinbaum

No hay divorcio con el pueblo, afirma Sheinbaum

SLP

El Universal

La presidenta de México se pronuncia tras la marcha

PAN acusa represión contra los jóvenes
PAN acusa represión contra los jóvenes

PAN acusa represión contra los jóvenes

SLP

El Universal

Habrá L1 para 50 años más: Brugada
Habrá L1 para 50 años más: Brugada

Habrá L1 para 50 años más: Brugada

SLP

El Universal