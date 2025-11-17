logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

No hay divorcio con el pueblo, afirma Sheinbaum

La presidenta de México se pronuncia tras la marcha

Por El Universal

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
No hay divorcio con el pueblo, afirma Sheinbaum

Villahermosa, Tab.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que cuando el gobierno y el pueblo están unidos, no hay fuerza que los pueda detener y juntos “somos invencibles”; aseguró además que no existe divorcio.

Lo anterior, un día después de la marcha de la Generación Z en el Zócalo capitalino, en donde se registraron hechos de violencia.

Al anunciar la construcción de la planta de producción de Chocolate Bienestar en Tabasco, y en respuesta a quienes buscan provocar actos violentos, la Jefa del Ejecutivo federal indicó que la mayoría de los mexicanos rechazan estos intentos, pues afirmó que ambos, gobierno y población, están construyendo la paz.

“No hay divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo, jamás nos vamos a separar del pueblo de México. Y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener, somos invencibles, pueblo y gobierno, es invencible nuestro país. Por eso, es importante que lo digamos: quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice ‘no’. Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz”, enfatizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante cientos de asistentes al 14 Festival del Chocolate Tabasco 2025, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que cuando alguien que no tiene respaldo popular busca en el extranjero apoyo para intervenir en México, “le decimos: México es un país libre, independiente y soberano. No somos colonia de nadie, no somos protectorados de nadie”.

En la explanada del Parque Tabasco Dora María, Sheinbaum anunció la construcción de la planta de producción del Chocolate Bienestar en Comalcalco, la cual contará con una inversión de 80 millones de pesos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

LOS TOROS CAMPEONES DE LA CAMARGUE
LOS TOROS CAMPEONES DE LA CAMARGUE

LOS TOROS CAMPEONES DE LA CAMARGUE

SLP

Christian González Del Carpio.

No hay divorcio con el pueblo, afirma Sheinbaum
No hay divorcio con el pueblo, afirma Sheinbaum

No hay divorcio con el pueblo, afirma Sheinbaum

SLP

El Universal

La presidenta de México se pronuncia tras la marcha

PAN acusa represión contra los jóvenes
PAN acusa represión contra los jóvenes

PAN acusa represión contra los jóvenes

SLP

El Universal

Habrá L1 para 50 años más: Brugada
Habrá L1 para 50 años más: Brugada

Habrá L1 para 50 años más: Brugada

SLP

El Universal