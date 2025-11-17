No hay divorcio con el pueblo, afirma Sheinbaum

Villahermosa, Tab.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que cuando el gobierno y el pueblo están unidos, no hay fuerza que los pueda detener y juntos “somos invencibles”; aseguró además que no existe divorcio.

Lo anterior, un día después de la marcha de la Generación Z en el Zócalo capitalino, en donde se registraron hechos de violencia.

Al anunciar la construcción de la planta de producción de Chocolate Bienestar en Tabasco, y en respuesta a quienes buscan provocar actos violentos, la Jefa del Ejecutivo federal indicó que la mayoría de los mexicanos rechazan estos intentos, pues afirmó que ambos, gobierno y población, están construyendo la paz.

“No hay divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo, jamás nos vamos a separar del pueblo de México. Y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener, somos invencibles, pueblo y gobierno, es invencible nuestro país. Por eso, es importante que lo digamos: quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice ‘no’. Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz”, enfatizó.

Ante cientos de asistentes al 14 Festival del Chocolate Tabasco 2025, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que cuando alguien que no tiene respaldo popular busca en el extranjero apoyo para intervenir en México, “le decimos: México es un país libre, independiente y soberano. No somos colonia de nadie, no somos protectorados de nadie”.

En la explanada del Parque Tabasco Dora María, Sheinbaum anunció la construcción de la planta de producción del Chocolate Bienestar en Comalcalco, la cual contará con una inversión de 80 millones de pesos.