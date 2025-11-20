Cumbre G20 en Sudáfrica: Estados Unidos asistirá a ceremonia formal

JOHANNESBURGO, Sudáfrica (AP) — Un representante de la embajada estadounidense en Sudáfrica asistirá a la ceremonia formal de entrega al final de la cumbre del Grupo de los 20 en Sudáfrica, pero Estados Unidos aún no participará en ninguna de las conversaciones, dijo un funcionario de la Casa Blanca el jueves.

El funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente y habló bajo condición de anonimato, respondía a los comentarios del presidente sudafricano de que Estados Unidos tuvo un "cambio de opinión" sobre su boicot en el "último momento" y sí participaría en la cumbre en Johannesburgo.

El presidente estadounidense Donald Trump había dicho este mes que ningún funcionario asistiría a la cumbre, en base a denuncias suyas de que Sudáfrica reprime a la minoría blanca. Estados Unidos debe asumir la presidencia rotativa del G20 de Sudáfrica, y una ceremonia formal de entrega es tradicional al final de cada cumbre.

Ramaphosa había expresado anteriormente su decepción de que habrá una "silla vacía" al final de la cumbre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El jueves, el mandatario sudafricano dijo que daba la bienvenida a la participación de Estados Unidos en la primera cumbre del G20 en África y consideraba la comunicación tardía como un "placentero" cambio de enfoque.

"Estados Unidos es miembro del G20, son un miembro original del G20, por lo que tienen derecho a estar aquí", dijo Ramaphosa. "Y lo único que falta es resolver los detalles prácticos... para que puedan participar".

Ramaphosa había dicho que la reunión del G20 emitiría una declaración conjunta a pesar de la presión de Washington para no emitirla.

Un funcionario sudafricano del G20 dijo a principios de esta semana que Estados Unidos había enviado comunicación diplomática a Sudáfrica aconsejando que "no se adoptara ninguna declaración" en la cumbre porque Estados Unidos no estaba allí y, por lo tanto, no habría consenso.

En cambio, Estados Unidos quiere una declaración atenuada solo de Sudáfrica para cerrar la cumbre, que es la culminación de más de 120 reuniones que la economía más avanzada de África ha acogido desde que asumió la presidencia rotativa del G20 este año.

Hablando con los periodistas después de un discurso anterior, Ramaphosa dijo: "Tendremos una declaración. Las conversaciones están yendo extremadamente bien. Estoy seguro de que nos estamos moviendo hacia una declaración, y ahora solo están ultimando los detalles finales".

"Sin Estados Unidos, todo el proceso del G20 avanza. No seremos intimidados. No aceptaremos ser intimidados", añadió.

Trump ha criticado repetidamente a Sudáfrica desde que regresó al cargo. Mantuvo una reunión tensa con Ramaphosa en la Casa Blanca en mayo, cuando confrontó al líder sudafricano con afirmaciones infundadas de violencia generalizada contra los afrikáneres en Sudáfrica.

El gobernante norteamericano ha repetido sus afirmaciones de que el gobierno sudafricano está llevando a cabo políticas racistas anti-blancas contra la minoría blanca afrikáner.

El G20 es un bloque compuesto por 19 naciones, incluidas las más ricas, pero también las principales economías en desarrollo. La Unión Europea y la Unión Africana también son miembros.

Sudáfrica, que es la primera nación africana en tener la presidencia rotativa, espera utilizar su cumbre para avanzar en temas que afectan especialmente a los países pobres. Eso incluye mitigar el impacto del cambio climático y los desastres relacionados con el clima, aliviar las cargas de deuda para los países en desarrollo y enfrentar la desigualdad de riqueza global.

Estados Unidos ha ridiculizado anteriormente las prioridades de Sudáfrica para el grupo, con el secretario de Estado Marco Rubio ausentándose de una reunión de ministros de relaciones exteriores en febrero y desestimando las prioridades de Sudáfrica como centradas en la diversidad, la equidad y la inclusión y el cambio climático.

Rubio dijo que no desperdiciaría el dinero de los contribuyentes estadounidenses en esa agenda.

Otros líderes también están saltándose la cumbre del G20, incluidos Xi Jinping de China, Vladímir Putin de Rusia y Javier Milei de Argentina, pero han enviado delegaciones para representarlos.

"El único país que no está en la sala es Estados Unidos y, por supuesto, es su elección no estar en la sala", declaró Xolisa Mabhongo, embajador sudafricano ante el G20, a la emisora nacional SABC esta semana.