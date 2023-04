Cuotas de autopistas suben 9.9%, la mayor alza desde sexenio pasado

A-AA+

Días antes del periodo vacacional de Semana Santa, el transporte por carretera subió sus precios como no se veía desde el sexenio pasado.

Mientras la inflación general fue 6.8% durante marzo, las cuotas de autopistas subieron en promedio 9.9% a escala nacional, de acuerdo con el Inegi.

La última vez que las tarifas de peaje subieron tanto fue hace más de cuatro años, concretamente en octubre de 2018, cuando aumentaron 10.2% y la red federal de autopistas estaba a cargo del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

La Secretaría de Turismo (Sectur) reporta que las carreteras del país son el principal medio de transporte de los viajeros mexicanos. Sin embargo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el costo de las tarifas en la Red de Autopistas de Cuota Federal subió 7.8% a partir del 7 de febrero pasado debido a la inflación.

También dio a conocer un incremento en las tarifas correspondientes a la red de autopistas concesionada al Fonadin y Capufe desde el 1 de marzo.

No sólo los peajes aumentaron a mayor ritmo que la inflación, sino también otros servicios turísticos que vigila el Inegi. En particular, el servicio de autobús foráneo se incrementó 8.8% y fue la mayor alza en más de ocho años, desde noviembre de 2014, cuando subieron 10.4%.

El instituto que encabeza Graciela Márquez también tiene registro de que las tarifas de hotel se encarecieron 12.2% en marzo y se trata del cuarto mes consecutivo con alzas de más de 10%, mientras que los paquetes turísticos subieron 9.1%.

"La gente está deseosa de vacaciones y le va a importar poco la inflación. Aquí los más beneficiados van a ser los bancos y las casas de empeño", opinó Armando Bojórquez, presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina (Actual).

"Los mexicanos están usando mucho las tarjetas de crédito y algunos están dispuestos a sacrificar bienes materiales mediante el empeño, con tal de salir de vacaciones", comentó a este diario.

Las ganas de salir de vacaciones se imponen sobre la inflación, así lo reveló la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (Enco) que recaban de manera conjunta el Inegi y Banxico en 32 ciudades del país.

El indicador que mide la confianza de los consumidores sobre sus posibilidades económicas para salir de vacaciones en los próximos 12 meses llegó a 35.3 puntos durante marzo.

Se trata del quinto mes consecutivo de avances, así como su nivel más alto en más de 15 años, desde diciembre de 2007.

El año pasado, Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún fueron los destinos donde se observó mayor ocupación hotelera durante Semana Santa, con tasas cercanas a 80%, según la dependencia que encabeza Miguel Torruco.