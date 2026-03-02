CURP biométrica: ¿pueden adultos mayores tramitarla con INAPAM?
El trámite de CURP biométrica integra datos biométricos para reforzar la identidad en México.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- La nuevaCURP biométrica ya está en marcha en todo el país y su trámite es obligatorio para quienes deseen actualizar sus datos en el sistema del Registro Nacional de Población
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
(Renapo). Sin embargo, contar con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no sustituye este procedimiento.
Aunque ambos documentos están vinculados con la identidad oficial, cumplen funciones distintas y no se reemplazan entre sí.
La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no sustituye la CURP biométrica. Este documento está destinado a personas de 60 años o más y facilita el acceso a descuentos, apoyos y programas sociales como la Pensión del Bienestar.
En contraste, la CURP biométrica integrará datos como huellas dactilares y escaneo del iris, con el propósito de reforzar los procesos de verificación de identidad en diversos trámites oficiales.
¿Puede usarse la credencial INAPAM para hacer el trámite?
Sí. De acuerdo con los lineamientos del sistema de citas del Renapo, la credencial vigente del INAPAM es válida como identificación oficial para realizar el registro de datos biométricos.
Las personas adultas mayores pueden presentar:
CURP certificada
Credencial INAPAM vigente, INE o pasaporte
Acta de nacimiento (en caso de requerirse para validación)
¿Qué datos se integran a la CURP biométrica?
El procedimiento consiste en vincular a la Clave Única de Registro de Población los siguientes elementos:
Fotografía del rostro
Huellas dactilares
Escaneo del iris de ambos ojos
Firma autógrafa digitalizada
Según la descripción oficial del sistema de citas, este proceso permitirá realizar validaciones para garantizar la identificación de las personas mexicanas
¿Cómo agendar cita paso a paso?
La programación del turno se realiza en el portal oficial del Renapo. El solicitante debe:
Ingresar al sitio web.
Registrar un correo electrónico.
Elegir la entidad federativa correspondiente.
Seleccionar el módulo de atención.
Escoger fecha y horario disponibles.
Confirmar la cita.
Para recibir orientación telefónica, el Centro de Atención y Servicios opera de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, en el número 800 9 11 11 11, extensiones 15100 y 15101.
no te pierdas estas noticias
CURP biométrica: ¿pueden adultos mayores tramitarla con INAPAM?
SLP
El Universal
El trámite de CURP biométrica integra datos biométricos para reforzar la identidad en México.
La gente sabrá quién votó a favor y en contra de reforma electoral: CSP
SLP
El Universal
La reforma busca que las listas plurinominales sean decididas por la ciudadanía, no por partidos.
Protestas paralizan Oaxaca: tomas y bloqueos en la capital
SLP
El Universal
Bloqueos en avenidas y tomas de oficinas federales marcan la jornada en Oaxaca.