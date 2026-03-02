logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

CURP biométrica: ¿pueden adultos mayores tramitarla con INAPAM?

El trámite de CURP biométrica integra datos biométricos para reforzar la identidad en México.

Por El Universal

Marzo 02, 2026 02:00 p.m.
A
CURP biométrica: ¿pueden adultos mayores tramitarla con INAPAM?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- La nueva

CURP biométrica
ya está en marcha en todo el país y su trámite es obligatorio para quienes deseen actualizar sus datos en el sistema del Registro Nacional de Población

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


(Renapo). Sin embargo, contar con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no sustituye este procedimiento.
Aunque ambos documentos están vinculados con la identidad oficial, cumplen funciones distintas y no se reemplazan entre sí.
La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no sustituye la CURP biométrica. Este documento está destinado a personas de 60 años o más y facilita el acceso a descuentos, apoyos y programas sociales como la Pensión del Bienestar.
En contraste, la CURP biométrica integrará datos como huellas dactilares y escaneo del iris, con el propósito de reforzar los procesos de verificación de identidad en diversos trámites oficiales.

¿Puede usarse la credencial INAPAM para hacer el trámite?

Sí. De acuerdo con los lineamientos del sistema de citas del Renapo, la credencial vigente del INAPAM es válida como identificación oficial para realizar el registro de datos biométricos.
Las personas adultas mayores pueden presentar:
CURP certificada
Credencial INAPAM vigente, INE o pasaporte
Acta de nacimiento (en caso de requerirse para validación)

¿Qué datos se integran a la CURP biométrica?

El procedimiento consiste en vincular a la Clave Única de Registro de Población los siguientes elementos:
Fotografía del rostro
Huellas dactilares
Escaneo del iris de ambos ojos
Firma autógrafa digitalizada
Según la descripción oficial del sistema de citas, este proceso permitirá realizar validaciones para garantizar la identificación de las personas mexicanas

¿Cómo agendar cita paso a paso?
La programación del turno se realiza en el portal oficial del Renapo. El solicitante debe:
Ingresar al sitio web.
Registrar un correo electrónico.
Elegir la entidad federativa correspondiente.
Seleccionar el módulo de atención.
Escoger fecha y horario disponibles.
Confirmar la cita.
Para recibir orientación telefónica, el Centro de Atención y Servicios opera de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, en el número 800 9 11 11 11, extensiones 15100 y 15101.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CURP biométrica: ¿pueden adultos mayores tramitarla con INAPAM?
CURP biométrica: ¿pueden adultos mayores tramitarla con INAPAM?

CURP biométrica: ¿pueden adultos mayores tramitarla con INAPAM?

SLP

El Universal

El trámite de CURP biométrica integra datos biométricos para reforzar la identidad en México.

La gente sabrá quién votó a favor y en contra de reforma electoral: CSP
La gente sabrá quién votó a favor y en contra de reforma electoral: CSP

La gente sabrá quién votó a favor y en contra de reforma electoral: CSP

SLP

El Universal

La reforma busca que las listas plurinominales sean decididas por la ciudadanía, no por partidos.

Protestas paralizan Oaxaca: tomas y bloqueos en la capital
Protestas paralizan Oaxaca: tomas y bloqueos en la capital

Protestas paralizan Oaxaca: tomas y bloqueos en la capital

SLP

El Universal

Bloqueos en avenidas y tomas de oficinas federales marcan la jornada en Oaxaca.

Trasladan restos de El Mencho a panteón en Zapopan
Trasladan restos de El Mencho a panteón en Zapopan

Trasladan restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan

SLP

El Universal

Murió el domingo 22 de febrero durante un enfrentamiento con el Ejército