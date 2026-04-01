De la Fuente deja la SRE por tema de salud

Juan Ramón De la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, dejará la Cancillería por temas de salud.

Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL informaron que de la Fuente tendrá una nueva intervención en la columna vertebral, por lo que se separará de su cargo.

Hasta ahora no se ha confirmado la fecha de su intervención ni quién será su relevo al frente de la SRE.

El pasado 28 de noviembre, el canciller se separó temporalmente de su cargo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por cuestiones de salud y regresó el pasado 6 de enero en la 37 Reunión de Embajadores y Cónsules, en el que ofreció un mensaje al cuerpo diplomático mexicano y destacó el complejo momento mundial.

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Roberto Velasco, el relevo de Juan Ramón de la Fuente

Tras la salida de Juan Ramón de la Fuente como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este nombramiento debe ser ratificado por el Senado de la República.

En noviembre del año pasado, Velasco quedó como encargado de la Cancillería, ante la licencia que pidió De la Fuente para someterse a una intervención quirúrgica.

¿Quién es Roberto Velasco?

Roberto Velasco Álvarez es maestro en Políticas Públicas por Universidad de Chicago y en 2013 se graduó de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.

Desde junio de 2020, Roberto Velasco coordinaba la política para América del Norte en la SRE y después fue elevado a subsecretario.

De acuerdo con su perfil oficial, encabezó múltiples negociaciones bilaterales y trilaterales de alto nivel sobre seguridad, movilidad humana, economía, frontera y gestión de aguas compartidas, entre otras.

De diciembre de 2018 a mayo de 2020 se desempeñó como director general de Comunicación Social de la SRE.

Durante su estancia en Chicago, fue editor en jefe de Chicago Policy Review, una revista publicada por los estudiantes de la Escuela Harris de la Universidad de Chicago, y colaboró en la oficina del alcalde de la ciudad.

"Velasco Álvarez cuenta además con una amplia experiencia en el gobierno federal, estatal y local mexicano, incluyendo puestos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la delegación Miguel Hidalgo y en la Secretaría de Economía del Gobierno de México", destaca su currículum.