Decomisan más de media tonelada de metanfetamina en Sonora

Las autoridades mexicanas actúan contra el tráfico de drogas en Sonora

Por El Universal

Agosto 08, 2025 05:01 p.m.
A
Decomisan más de media tonelada de metanfetamina en Sonora

HERMOSILLO, Son., agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, aseguraron 584 kilogramos de metanfetamina, equivalentes a más de tres millones de dosis, durante acciones efectuadas en Vícam, Sonora.

El decomiso se realizó tras operativos coordinados por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

La Mesa de Seguridad en Sonora destacó que el aseguramiento de más de media tonelada de este narcótico representa un golpe significativo contra la delincuencia, al impedir que llegue a las calles y ponga en riesgo a la ciudadanía.

Durante los operativos realizados en esta región del sur del estado, también se aseguró un vehículo tipo pick up, color rojo, de la marca Chevrolet.

El narcótico incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para la investigación correspondiente.

