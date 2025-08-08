logo pulso
Delegado asesinado en Tamaulipas investigaba a Tania Contreras

El PAN denuncia corrupción en el Tribunal de Justicia de Tamaulipas, involucrando a Tania Contreras en presuntos delitos.

Por El Universal

Agosto 08, 2025 05:08 p.m.
A
Delegado asesinado en Tamaulipas investigaba a Tania Contreras

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, investigaba a Tania Contreras López, presidenta electa del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, por el presunto delito de asociación delictuosa y tráfico de influencias.

Lo anterior, luego de que Jesús Gustavo García Rodríguez, director jurídico del PAN Tamaulipas, denunciara a la entonces candidata a presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas el 26 de abril de este año.

En documentos obtenidos por EL UNIVERSAL señala que Vásquez Reyna investigaba el caso de denuncia contra la Tania Contreras y Juan Carlos Madero Larios, así lo consta la carpeta de investigación FED/TAMP/REY)0000954/2025, con fecha de inicio el 26 de abril de 2025.

El 9 de mayo de 2025, se recibió la denuncia suscrita por Jesús Gustavo García Rodríguez, en representación de René Cantú Galván, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas.

En la acusación se señala que Tania Contreras laboró para Juan Carlos Madero Larios como su consejera jurídica, además de establecer vínculos y relaciones con Octavio Leal Moncada, quien también fue denunciado por ser "columna armada" en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, de donde es originaria Tania Contreras.

PAN denuncia a Tania Contreras

En mayo de este año, García Rodríguez confirmó que fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por dichos delitos y los que resulten, contra Tania Gisela Contreras López, Selene López Sánchez y Ricardo Arturo Barrientos Treviño.

"Ya se presentó, estamos en espera de que se inicien las investigaciones", señaló García Rodríguez a EL UNIVERSAL.

Explicó que ante la Fiscalía es, "a efecto de denunciar la posible participación en actos tipificados como delitos entre ellos el de tráfico de influencias que derivó en lo que consideramos pudiera ser una conformación ilegal del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas".

También se presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral, "a efecto de que ellos realicen lo conducente en el ámbito de sus atribuciones e investiguen la conformación del Tribunal"

