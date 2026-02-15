Denuncian al senador Melgar Bravo por ofensas a comunidad con autismo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Representantes de las asociaciones de trastorno del espectro autista (TEA) en Chiapas

ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conspred) el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) al senador chiapaneco Luis Armando Melgar Bravo, (PVEM), "por ofensas a la comunidad con autismo".En un video de redes sociales, se observa que el: "El desastre que nos dejó el autista de Ratilio. Entonces yo creo que es muy importante que Chiapas se meta a la senda del desarrollo".Después de las declaraciones del senador Melgar Bravo, quien utilizó "la, para intentar denigrar a otro actor político", lasen Chiapas, Autis Chiapas y Autismo Chiapas,el hecho ante las autoridades yy unadel legislador.Las denunciantes dijeron que el, originario de Tapachula, fue denunciado ante la CEDH,y el Conapred.Explicaron que el representante popular fue denunciado, con la exigencia de que se apliquenpara resarcir su falta, con fundamento en la(LFPED, lay Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en México y la Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista en Chiapas.Demandaron al senador de la República que ofrezca una, se someta a una inmediata, discapacidades y lenguaje además de evitar en lo sucesivo utilizar a la comunidad con autismo, "sea por ignorancia o artilugio en cualquier discurso político".Las organizaciones TEA consideraron que sólo en la Zona metropolitana de Chiapas lasupera losIndicaron que además daránpara que, en el marco de sus responsabilidades el, Conapred y CEDH emitan lasen contra del político, "pugnando por que la comunidad TEA no regrese al abandono e ignominia que habitó por oscuros años".La CEDH en Tuxtla Gutiérrez admitió la denuncia y aceptó el acompañamiento que según los padres deberá elevarse a nivel nacional.Las organizaciones denunciantes señalaron que el trabajo "de miles de familias y elen favor de la consistencia y derechos del autismo se ven afectados con este tipo de actos, pues plantea también un choque entre la visión de discapacidades del senador Melgar y el gobernador Eduardo Ramírez".Por tanto, eldeberá dar celeridad al cumplimiento de la reforma a la Ley Estatal de Autismo que registra avances marcados en unas áreas, pero considerables demoras en otras."Este tipo de narrativas, desnudan en su ignorancia y arribismo a lagenerando además una profunda distancia con la sociedad civil. Ofenden no solo a las personas con autismo sino a toda una comunidad que lucha por un mundo donde quepan muchos mundos", puntualizaron.