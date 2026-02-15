logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Operativo sorpresa en penal de Mérida

Se decomisaron armas punzo-cortantes, drogas y celulares en el Centro de Reinserción Social.

Por El Universal

Febrero 15, 2026 11:28 a.m.
A
Operativo sorpresa en penal de Mérida

MÉRIDA, Yuc., febrero 15 (EL UNIVERSAL).- En un operativo "sorpresa" en el

penal de Mérida
, se encontraron drogas, armas punzo-cortantes y celulares que fueron decomisados a los internos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La acción coordinada en el marco del Plan Nacional de Seguridad, participaron fuerzas estatales y federales.
La "sorpresiva" revisión en el Centro de Reinserción Social de Mérida, fue para garantizar el orden interno y la seguridad en el entorno del inmueble.
La diligencia se desarrolló con un amplio estado de fuerza integrado por agentes estatales y agentes investigadores, unidad canina (K-9), personal paramédico y jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Marina, Defensa y Guardia Nacional.
Durante la inspección, se localizaron y retiraron objetos no permitidos, entre ellos artículos punzo cortantes y con filo —como cuchillos, tijeras, hojas de filo y cortador así como herramientas y objetos metálicos susceptibles de uso indebido (por ejemplo, punzones, desarmadores y piezas improvisadas, además de encendedores y otros accesorios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Operativo sorpresa en penal de Mérida
Operativo sorpresa en penal de Mérida

Operativo sorpresa en penal de Mérida

SLP

El Universal

Se decomisaron armas punzo-cortantes, drogas y celulares en el Centro de Reinserción Social.

Microsismo de magnitud 1.3 sacude Naucalpan sin daños
Microsismo de magnitud 1.3 sacude Naucalpan sin daños

Microsismo de magnitud 1.3 sacude Naucalpan sin daños

SLP

El Universal

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:32 horas y no causó daños ni personas lesionadas.

Marx Arriaga niega salida y convoca protesta en SEP
Marx Arriaga niega salida y convoca protesta en SEP

Marx Arriaga niega salida y convoca protesta en SEP

SLP

El Universal

El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que Arriaga rechazó ofertas para cambiar de área o embajada.

Víctimas de secuestro son detenidas en Oaxaca por autosecuestro
Víctimas de secuestro son detenidas en Oaxaca por autosecuestro

Víctimas de secuestro son detenidas en Oaxaca por "autosecuestro"

SLP

El Universal

Tras protestas y apoyo social, las tres personas detenidas en Oaxaca fueron liberadas el sábado.