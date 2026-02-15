Operativo sorpresa en penal de Mérida

MÉRIDA, Yuc., febrero 15 (EL UNIVERSAL).- En un operativo "sorpresa" en el

, se encontraron drogas, armas punzo-cortantes y celulares que fueron decomisados a los internos.

La acción coordinada en el marco del, participaronLa "sorpresiva" revisión en elde Mérida, fue para garantizar ely la seguridad en el entorno del inmueble.La diligencia se desarrolló con un ampliointegrado por agentes estatales y agentes investigadores, unidad canina (K-9), personal paramédico y jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la, Defensa y Guardia Nacional.Durante la inspección, se localizaron y retiraron, entre ellosy con filo —como cuchillos, tijeras, hojas de filo y cortador así como herramientas y objetos metálicos susceptibles de uso indebido (por ejemplo, punzones, desarmadores y piezas improvisadas, además de encendedores y otros accesorios.