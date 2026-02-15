Operativo sorpresa en penal de Mérida
Se decomisaron armas punzo-cortantes, drogas y celulares en el Centro de Reinserción Social.
A
MÉRIDA, Yuc., febrero 15 (EL UNIVERSAL).- En un operativo "sorpresa" en elpenal de Mérida , se encontraron drogas, armas punzo-cortantes y celulares que fueron decomisados a los internos.
La acción coordinada en el marco del Plan Nacional de Seguridad, participaron fuerzas estatales y federales.
La "sorpresiva" revisión en el Centro de Reinserción Social de Mérida, fue para garantizar el orden interno y la seguridad en el entorno del inmueble.
La diligencia se desarrolló con un amplio estado de fuerza integrado por agentes estatales y agentes investigadores, unidad canina (K-9), personal paramédico y jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Marina, Defensa y Guardia Nacional.
Durante la inspección, se localizaron y retiraron objetos no permitidos, entre ellos artículos punzo cortantes y con filo —como cuchillos, tijeras, hojas de filo y cortador así como herramientas y objetos metálicos susceptibles de uso indebido (por ejemplo, punzones, desarmadores y piezas improvisadas, además de encendedores y otros accesorios.
