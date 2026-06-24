Denuncian nuevo derrame de combustóleo en Oaxaca
Pescadores de la Ventosa, en Salina Cruz, señalan que la bahía amaneció con manchas negras
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JUCHITÁN, Oax.- Pescadores de bahía La Ventosa, Salina Cruz denunciaron que de nueva cuenta sus playas y áreas de pesca amanecieron con manchas negras semejantes a las que en ocasiones anteriores deja el derrame de combustóleo o residuos de hidrocarburos.
La directora de Ecología del ayuntamiento del puerto, Diana González, informó que de inmediato se procedió a preparar informe que acompañe la denuncia ante las autoridades competentes por el derrame que desde temprano está afectando a los pescadores de La Ventosa.
Ensenada La Ventosa, donde los dueños de pequeños restaurantes fueron afectados recientemente por el fenómeno de mar de fondo que destruyó sus palapas, es un sitio donde también se extraen los ostiones.
Otra vez vamos a dejar de pescar y de extraer moluscos por esta contaminación, dijeron algunas personas que temprano caminaba a la orilla de la playa, viendo como el mar lanzaba olas ennegrecidas que se estrellaban en la arena manchada.
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En La Ventosa, PEMEX tiene dos emisores de un kilómetro de largo por donde la refinería de Salina Cruz desfoga sus residuos industriales al mar, debido a que no tiene funcionando sus plantas de tratamiento de aguas industriales y residuales.
Hace dos años, septiembre de 2024, el entonces gerente de la refinería de Salina Cruz, Arturo Recio Espinoza, admitió que uno de los emisores presentaba fisuras y ofreció la reparación. Los pescadores denunciaron que nunca hubo tal arreglo.
Ante la denuncia de los pescadores de este nuevo derrame de hoy, elementos de la Semar recorrieron el área contaminada.
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