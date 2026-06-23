logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

Fotogalería

"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Félix Salgado puede inscribirse a candidatura en Guerrero: Citlalli Hernández

Citlalli Hernández recomendó a Félix Salgado poner su liderazgo al servicio del proyecto político en Guerrero.

Por El Universal

Junio 23, 2026 08:33 p.m.
A
Félix Salgado puede inscribirse a candidatura en Guerrero: Citlalli Hernández
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- Al referirse a la aspiración del senador Félix Salgado Macedonio para ser coordinador estatal de Morena en Guerrero y después candidato a la gubernatura, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, afirmó que los aspirantes que no cumplan con las reglas, no obtendrán su registro.

      Morena y la prohibición del nepotismo en Guerrero

      Lo anterior, en relación a la prohibición del nepotismo de Morena, pues el legislador morenista es padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

      "Nosotros seremos muy fraternos, pero también muy respetuosos de que quien no cumpla las reglas establecidas en la convocatoria, pues no tendrá su registro", dijo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Derechos y obligaciones en la inscripción de candidaturas

      A Hernández se le cuestionó acerca de la posibilidad de que Salgado Macedonio se pudiera inscribir el sábado, vía digital, de acuerdo a versiones extraoficiales.

      "Félix tiene el derecho de registrarse como militante, como dirigente de Morena de Guerrero, nosotros tenemos la obligación de cuidar que la convocatoria, los requisitos se cumplan, y yo pienso que la política es parte de eso, como concilias el derecho con la obligación. Yo le recomendaría que ponga su liderazgo al servicio del proyecto", respondió.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Félix Salgado puede inscribirse a candidatura en Guerrero: Citlalli Hernández
      Félix Salgado puede inscribirse a candidatura en Guerrero: Citlalli Hernández

      Félix Salgado puede inscribirse a candidatura en Guerrero: Citlalli Hernández

      SLP

      El Universal

      Citlalli Hernández recomendó a Félix Salgado poner su liderazgo al servicio del proyecto político en Guerrero.

      ONG denuncian construcción ilegal de carretera en Tulum
      ONG denuncian construcción ilegal de carretera en Tulum

      ONG denuncian construcción ilegal de carretera en Tulum

      SLP

      El Universal

      Organizaciones ambientalistas advierten que la carretera de 16 km amenaza el sistema de cuevas Sac Actun y la selva maya en Quintana Roo.

      Buque Escuela Cuauhtémoc alista primer viaje tras accidente en Brooklyn
      Buque Escuela Cuauhtémoc alista primer viaje tras accidente en Brooklyn

      Buque Escuela Cuauhtémoc alista primer viaje tras accidente en Brooklyn

      SLP

      El Universal

      Tras concluir mantenimiento en Salina Cruz, el Cuauhtémoc realizó pruebas en mar para garantizar seguridad y operatividad.

      Fenómeno de El Niño provocará un verano de calor extremo en México
      Fenómeno de El Niño provocará un verano de calor extremo en México

      Fenómeno de "El Niño" provocará un verano de calor extremo en México

      SLP

      El Universal

      Estados del norte y noroeste, como Sonora y Sinaloa, enfrentan riesgos elevados por falta de lluvias.