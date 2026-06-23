Félix Salgado puede inscribirse a candidatura en Guerrero: Citlalli Hernández
Citlalli Hernández recomendó a Félix Salgado poner su liderazgo al servicio del proyecto político en Guerrero.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- Al referirse a la aspiración del senador Félix Salgado Macedonio para ser coordinador estatal de Morena en Guerrero y después candidato a la gubernatura, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, afirmó que los aspirantes que no cumplan con las reglas, no obtendrán su registro.
Morena y la prohibición del nepotismo en Guerrero
Lo anterior, en relación a la prohibición del nepotismo de Morena, pues el legislador morenista es padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
"Nosotros seremos muy fraternos, pero también muy respetuosos de que quien no cumpla las reglas establecidas en la convocatoria, pues no tendrá su registro", dijo.
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Derechos y obligaciones en la inscripción de candidaturas
A Hernández se le cuestionó acerca de la posibilidad de que Salgado Macedonio se pudiera inscribir el sábado, vía digital, de acuerdo a versiones extraoficiales.
"Félix tiene el derecho de registrarse como militante, como dirigente de Morena de Guerrero, nosotros tenemos la obligación de cuidar que la convocatoria, los requisitos se cumplan, y yo pienso que la política es parte de eso, como concilias el derecho con la obligación. Yo le recomendaría que ponga su liderazgo al servicio del proyecto", respondió.
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