Corea del Norte pone en servicio destructor Choe Hyon en Nampo

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SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte ha puesto en servicio un destructor de 5.000 toneladas que el mandatario norcoreano Kim Jong Un ha descrito como símbolo de las crecientes capacidades navales y nucleares del país, informó el miércoles la prensa estatal.

Kim Jong Un inaugura destructor Choe Hyon

La Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC) indicó que Kim afirmó, en una ceremonia de puesta en servicio celebrada el martes en el puerto occidental de Nampo, que buques de guerra como el Choe Hyon muestran que el armamento nuclear de su Marina avanza según lo previsto.

La ACNC señaló que el Choe Hyon quedó formalmente incorporado a la Marina de Corea del Norte tras la ceremonia, y que tendrá la misión de defender la costa occidental del país.

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Desde que presentó el buque en abril de 2025, Kim ha retratado al Choe Hyon como un paso importante hacia ampliar el alcance operativo de sus fuerzas armadas y sus capacidades de ataque preventivo. La ACNC ha afirmado que el buque de guerra está equipado con armamento antiaéreo y antibuques, así como misiles balísticos y de crucero con capacidad nuclear.

Cooperación militar y pruebas del destructor

Funcionarios y expertos surcoreanos sostienen que la embarcación probablemente fue construida con ayuda rusa en virtud del fortalecimiento de los vínculos militares entre ambos países, pero algunos analistas han puesto en duda si está lista para el servicio activo.

Corea del Norte ha sometido al Choe Hyon a una serie de pruebas en los últimos meses antes de su despliegue, incluidos lanzamientos desde el buque de lo que describió como misiles de crucero con capacidad nuclear.

"Claramente, ya quedó en el pasado el tiempo en que nuestra Marina existía como una fuerza para defender el mar frente a nuestra tierra", declaró Kim en un discurso durante la ceremonia del martes. "Está convirtiéndose en una fuerza plenamente desarrollada, equipada con medios estratégicos, ya que el programa de dotar a la Marina con armas nucleares sigue su curso planificado".

Tras años de impulsar el desarrollo de misiles balísticos, Kim ha desplazado su atención más hacia las capacidades navales, incluida la construcción en curso de un submarino de propulsión nuclear.

Kim, tras una prueba de misiles a bordo del Choe Hyon en marzo, afirmó que sus esfuerzos por armar a su Marina con armas nucleares "constituirán un cambio radical en la defensa de nuestra soberanía marítima, algo que no hemos logrado durante medio siglo". La prensa estatal no detalló a qué se refería Kim, pero algunos analistas dicen que Corea del Norte podría estar preparándose para declarar formalmente un límite marítimo que podría incluir aguas controladas por su rival Corea del Sur.

Kim ha dicho que no reconoce la Línea del Límite Norte en el mar occidental, trazada por el Comando de las Naciones Unidas encabezado por Estados Unidos al final de la Guerra de Corea de 1950-1953. La frontera marítima ha sido escenario de varios enfrentamientos mortales en años anteriores.

Corea del Norte presentó en mayo de 2025 un segundo destructor de la misma clase que el Choe Hyon, pero resultó dañado durante una botadura fallida en el puerto de Chongjin, lo que provocó una furiosa reacción de Kim. Posteriormente, el país afirmó que el buque, llamado Kang Kon, fue botado de nuevo en junio tras reparaciones, pero expertos externos han cuestionado si está plenamente operativo.