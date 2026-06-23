Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez y se acerca a la presidencia
Con el 99.79% de votos escrutados, Fujimori lidera con 42.097 votos de diferencia.
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Lima, 23 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori alcanzó este martes la suficiente ventaja para ser la próxima presidenta de Perú al aventajar en 42.097 votos al izquierdista Roberto Sánchez, que ha denunciado sin pruebas un supuesto fraude y ha pedido anular la votación en el exterior.
Resultado de la segunda vuelta presidencial en Perú
Al llegar al 99,79 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Fujimori tiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, con un estrecho margen entre ambos de 42.097 votos que ya no podrá ser revertido, pues quedan aproximadamente 38.200 votos por contabilizarse para ambos contendientes.
Denuncias y solicitudes de anulación de votos
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Hasta la noche de este martes quedaban por escrutarse 191 actas electorales, el 0.20 % del total de 92.766 mesas electorales que se instalaron en la votación celebrada el pasado 7 de junio, y que contienen en promedio unos 200 votos para los candidatos por cada acta.
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