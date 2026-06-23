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Roberto Lazzeri llega a Washington como nuevo embajador de México

Su llegada coincide con negociaciones del Tratado de Comercio y tensiones por operativo en Chihuahua.

Por EFE

Junio 23, 2026 08:39 p.m.
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Roberto Lazzeri llega a Washington como nuevo embajador de México
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      Ciudad de México, 23 jun (EFE).- El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, llegó este martes a Washington para asumir la conducción de la representación diplomática, informó la propia embajada.

      Roberto Lazzeri asume la embajada en Washington

      Con la llegada de Lazzeri, México busca iniciar una nueva etapa de la diplomacia mexicana en la relación bilateral con Estados Unidos.

      De acuerdo con información de la embajada, Lazzeri llega al puesto con una "agenda clara" y que se basa en tres prioridades: la protección de la comunidad mexicana migrante, el impulso de la prosperidad compartida de América del Norte y la construcción de acuerdos bilaterales.

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      Contexto político y diplomático actual

      En un mensaje en redes sociales, la representación diplomática indicó que el nuevo embajador arribó este día a Washington, D.C., para asumir la conducción de la embajada de México en aquel país.

      Con 27 votos a favor y ocho en contra, el pasado 10 de junio, la Comisión Permanente del Congreso mexicano ratificó el nombramiento expedido por la presidenta, Claudia Sheinbaum, para ocupar el puesto de embajador de México ante Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma, quien estuvo al frente de la representación diplomática desde 2021.

      Su arribo ocurre en medio de las negociaciones para la revisión del Tratado de Comercio con EE.UU. y Canadá y las tensiones con Washington por la agresiva retórica del presidente Donald Trump en asuntos como la seguridad, la migración y el narcotráfico.

      Las tensiones diplomáticas crecieron en abril tras la exigencia de una explicación por parte de Sheinbaum a EE.UU. por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua (norte), donde murieron dos funcionarios de ese país y dos mexicanos.

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