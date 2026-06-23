Roberto Lazzeri llega a Washington como nuevo embajador de México
Su llegada coincide con negociaciones del Tratado de Comercio y tensiones por operativo en Chihuahua.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México, 23 jun (EFE).- El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, llegó este martes a Washington para asumir la conducción de la representación diplomática, informó la propia embajada.
Roberto Lazzeri asume la embajada en Washington
Con la llegada de Lazzeri, México busca iniciar una nueva etapa de la diplomacia mexicana en la relación bilateral con Estados Unidos.
De acuerdo con información de la embajada, Lazzeri llega al puesto con una "agenda clara" y que se basa en tres prioridades: la protección de la comunidad mexicana migrante, el impulso de la prosperidad compartida de América del Norte y la construcción de acuerdos bilaterales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Contexto político y diplomático actual
En un mensaje en redes sociales, la representación diplomática indicó que el nuevo embajador arribó este día a Washington, D.C., para asumir la conducción de la embajada de México en aquel país.
Con 27 votos a favor y ocho en contra, el pasado 10 de junio, la Comisión Permanente del Congreso mexicano ratificó el nombramiento expedido por la presidenta, Claudia Sheinbaum, para ocupar el puesto de embajador de México ante Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma, quien estuvo al frente de la representación diplomática desde 2021.
Su arribo ocurre en medio de las negociaciones para la revisión del Tratado de Comercio con EE.UU. y Canadá y las tensiones con Washington por la agresiva retórica del presidente Donald Trump en asuntos como la seguridad, la migración y el narcotráfico.
Las tensiones diplomáticas crecieron en abril tras la exigencia de una explicación por parte de Sheinbaum a EE.UU. por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua (norte), donde murieron dos funcionarios de ese país y dos mexicanos.
no te pierdas estas noticias
Roberto Lazzeri llega a Washington como nuevo embajador de México
EFE
Su llegada coincide con negociaciones del Tratado de Comercio y tensiones por operativo en Chihuahua.
SCJN corrige voto de Hugo Aguilar en resolución oficial
El Universal
La corrección del voto del ministro presidente se realizó tras detectar discrepancias entre la videograbación y la versión estenográfica.
Félix Salgado puede inscribirse a candidatura en Guerrero: Citlalli Hernández
El Universal
Citlalli Hernández recomendó a Félix Salgado poner su liderazgo al servicio del proyecto político en Guerrero.