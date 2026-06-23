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Buque Escuela Cuauhtémoc alista primer viaje tras accidente en Brooklyn

Tras concluir mantenimiento en Salina Cruz, el Cuauhtémoc realizó pruebas en mar para garantizar seguridad y operatividad.

Por El Universal

Junio 23, 2026 08:28 p.m.
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Buque Escuela Cuauhtémoc alista primer viaje tras accidente en Brooklyn
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- Luego del accidente que sufrió el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc el 17 de mayo del 2025 en el puente de Brooklyn, Nueva York donde perdieron la vida dos cadetes, así como 20 heridos, alista su primer viaje de Instrucción "Pacifico Norte 2026", que comprende las ciudades de Honolulú en Hawaii; Seward en Alaska; Victoria en Canadá; San Francisco y San Diego en California, Estados Unidos.

      Primer viaje 2026 del Buque Escuela Cuauhtémoc confirmado

      En un comunicado la Secretaría de Marina (Semar) informó que "El Caballero de los Mares" arribó al puerto de Acapulco, Guerrero para realizar su preparación previa al inicio del Crucero de Instrucción programado para julio.

      Detalló que esta emblemática embarcación, retornó a su puerto base tras concluir su mantenimiento anual en el Astillero de Marina Número Uno, en Salina Cruz, Oaxaca.

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      Acciones de la autoridad para garantizar seguridad y operatividad

      Esto forma parte de los procesos técnicos y preventivos destinados a garantizar la operatividad y seguridad de la Unidad para futuras misiones de instrucción naval.

      La dependencia señaló que, una vez concluidos los trabajos de mantenimiento, el Buque Escuela realizó pruebas de aceptación en la mar, así como una serie de evaluaciones que, durante cuatro días, permitieron verificar el funcionamiento de sus sistemas para una navegación segura.

      La presencia del Cuauhtémoc en el puerto de Acapulco representa un acontecimiento para la región, al tratarse de uno de los símbolos más representativos de la Armada de México.

      De acuerdo a la Semar, la misión del Buque Escuela es contribuir a la formación integral de los cadetes navales y proyectar ante la comunidad internacional un mensaje de paz, disciplina, compromiso y buena voluntad del pueblo mexicano.

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