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SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

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SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

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"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

REUNIRÁ ESTE SÁBADO 27 A LA COMUNIDAD AFICIONADA AL K-POP

Por Maru Bustos PULSO

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Este próximo sábado 27 de junio un grupo de jóvenes llevarán a cabo en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey el evento "Kade On Stage", con el cual promueven la cultura coreana. 

El mismo, en un horario de 11:00 a 20:00 horas, reunirá a la comunidad aficionada al K-Pop, la cultura asiática y las expresiones artísticas en un ambiente familiar e inclusivo.

Su objetivo es brindar un espacio donde jóvenes artistas, emprendedores y entusiastas puedan compartir sus talentos, intereses y proyectos con el público potosino.

Como actividad principal, el evento presentará competencias de Dance Cover, disciplina que consiste en la recreación e interpretación de coreografías de artistas de K-Pop, permitiendo a los participantes demostrar sus habilidades en técnica, sincronización, expresión e interpretación escénica.

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Las competencias cuentan con la participación de concursantes provenientes de diferentes municipios y estados, promoviendo el intercambio cultural y artístico entre comunidades.

Además de las presentaciones y concursos, Arkade On Stage ofrece actividades recreativas para los asistentes, exhibiciones, dinámicas interactivas y una zona comercial integrada por emprendedores locales, quienes encuentran en el evento una plataforma para dar a conocer productos relacionados con la cultura pop, el arte, la ilustración, los accesorios y la gastronomía.

El agradable ambiente se prolongó por varias horas.

Eso sí, ¡cálida convivencia!

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