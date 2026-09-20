Desmantela GN cuatro narcolaboratorios
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Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que elementos de la dependencia y la GN desmantelaron cuatro laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas en Michoacán y Guerrero.
Sin dar más detalles, el titular de la SSPC agregó que durante las labores de desmantelamiento, las autoridades federales fueron agredidas con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada, sin embargo, los efectivos continuaron con las acciones hasta inutilizar los laboratorios.
Por medio de redes sociales, el secretario de seguridad compartió que los laboratorios clandestinos se ubicaban en inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, así como Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero.
En dichos lugares fueron destruidas y aseguradas más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, además de 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas, 57 tinas de gran capacidad, seis contenedores de mil litros, secadoras, estufas, quemadores, bombas y una procesadora industrial, así como diverso equipo utilizado para la producción de drogas.
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El operativo forma parte de trabajos de inteligencia e investigación en seguimiento de grupos criminales dedicados a la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos, de acuerdo con el funcionario.
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