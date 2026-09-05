Desmantelan tres narcolaboratorios

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Ciudad de México.- La Marina Armada, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizó e inhabilitó tres laboratorios clandestinos ligados a la facción de Los Chapitos en los que se aseguraron alrededor de 16.8 toneladas de aparente metanfetamina, en tres acciones diferentes realizadas en la capital de Sinaloa.

En el operativo más relevante, efectuado este viernes resultado de trabajos de inteligencia naval en el marco de la estrategia nacional de seguridad, el personal de la Armada ubicó un laboratorio con una superficie de 5 mil 700 metros cuadrados en inmediaciones de la comunidad Corralejo, en el que se detectaron 16 mil 350 kilogramos de aparente metanfetamina en distintas etapas de producción.

Por su capacidad y volumen de producción, es el segundo laboratorio clandestino de mayor magnitud inhabilitado en lo que va de la presente administración, comunicó la Semar.

De acuerdo con estimaciones de la dependencia, su neutralización representa una afectación económica cercana a 347 millones de dólares para las organizaciones delictivas, al reducir su capacidad operativa, logística y financiera.

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En otra acción, los elementos de la Armada, FGR y SSPC inhabilitaron en el mismo sitio de la zona rural de la capital sinaloense una instalación de aproximadamente 800 metros cuadrados, donde fueron asegurados 300 kilogramos de metanfetamina terminada, 645 litros de producto en cocimiento, 450 litros y 165 kilogramos de precursores químicos esenciales y sustancias de uso dual, además de diverso equipo empleado para la producción de sustancias ilícitas.

En tanto, en el poblado de Corral de Viejo, los efectivos localizaron un laboratorio de alrededor de 450 metros cuadrados, en el que se aseguraron 160 kilogramos de aparente metanfetamina terminada, 200 litros de químicos y mil 750 kilogramos de sustancias de uso dual, así como quemadores, tinas, motogeneradores, básculas y otros implementos de trabajo.