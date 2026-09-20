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Nacional

Detienen a 9 del Cártel de Sinaloa, tras tiroteo

Por EFE

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a 9 del Cártel de Sinaloa, tras tiroteo
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      Ciudad de México.- Autoridades mexicanas detuvieron a nueve presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, identificados además como cercanos a la facción de Ismael Zambada Sicairos, conocido como el Mayito Flaco. La captura se produjo tras repeler una agresión del grupo criminal contra elementos de seguridad federal.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el operativo ocurrió tras el más reciente reforzamiento de seguridad en Mazatlán, donde se intensificaron los patrullajes para fortalecer la presencia operativa.

      La nota informativa dijo que en uno de los recorridos terrestres, en los límites con el estado de Durango, elementos de la SSPC y la Secretaría de Marina fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y detuvieron a nueve personas, entre ellas un menor de edad, además de decomisar armas de fuego, cargadores, artefactos explosivos y varios vehículos.

      "Les aseguraron 17 armas largas, incluyendo una ametralladora, más de 120 cargadores, cartuchos, lanzagranadas, 40 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico, dosis de marihuana y seis camionetas, una de ellas con blindaje artesanal", informaron fuentes oficiales.

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