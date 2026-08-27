Detienen a implicado en crimen de influencer
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Ciudad de México.- Autoridades detuvieron este miércoles en la ciudad de Puebla a Jesús Alberto "N", señalado como uno de los dos hombres que dispararon contra el creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, asesinado el 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
El funcionario explicó en un publicación de X que labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar en Puebla al supuesto implicado en el homicidio.
Durante el operativo para detenerlo, agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados por tres hombres armados, según informó García Harfuch.
Los agentes respondieron a la agresión para proteger al resto del convoy, añadió el funcionario, quien precisó que uno de los atacantes murió y otros dos fueron detenidos, entre ellos Jesús Alberto "N". En el lugar, las autoridades decomisaron tres armas de fuego, cartuchos y vehículos.
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Gastélum, de 24 años, fue asesinado el 4 de agosto en Sinaloa, mientras esperaba un pedido frente a un establecimiento de comida rápida y realizaba una transmisión en vivo.
La grabación registró parcialmente el ataque, mientras dos acompañantes del creador de contenido resultaron ilesos.
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