Detienen a involucrado en homicidio del abogado David Cohen

Antonio 'El Goofy', es señalado como reclutador del ataque

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 12:19 p.m.
A
Detienen a involucrado en homicidio del abogado David Cohen

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a Antonio "N", conocido como "El Goofy", señalado como el responsable de diseñar el ataque para el homicidio del abogado David Cohen, ocurrido el pasado 13 de octubre en inmediaciones de la Ciudad Judicial.

De acuerdo con fuentes consultadas de la Fiscalía General de Justicia capitalina, "El Goofy" habría sido la persona que reclutó, armó y ofreció una paga a los sicarios Héctor "N" y Donovan "N", quienes ejecutaron el ataque contra el litigante y que actualmente ya se encuentran vinculados a proceso.

Las mismas fuentes informaron que Antonio "N" residía en la colonia Doctores, desde donde habría planeado la agresión; sin embargo, tras el crimen huyó de su domicilio para evadir la acción de la justicia. Agentes de la PDI lo ubicaron después de semanas de seguimiento y finalmente lograron su captura.

"El Goofy" fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde continuará la integración de la carpeta de investigación para definir su situación jurídica.

Huida de agresores tras asesinato de David Cohen

Imágenes muestran la fuga de los agresores del abogado David Cohen luego del trágico suceso.

Antonio 'El Goofy', es señalado como reclutador del ataque

