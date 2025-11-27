Detienen a involucrado en homicidio del abogado David Cohen
Antonio 'El Goofy', es señalado como reclutador del ataque
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a Antonio "N", conocido como "El Goofy", señalado como el responsable de diseñar el ataque para el homicidio del abogado David Cohen, ocurrido el pasado 13 de octubre en inmediaciones de la Ciudad Judicial.
De acuerdo con fuentes consultadas de la Fiscalía General de Justicia capitalina, "El Goofy" habría sido la persona que reclutó, armó y ofreció una paga a los sicarios Héctor "N" y Donovan "N", quienes ejecutaron el ataque contra el litigante y que actualmente ya se encuentran vinculados a proceso.
Las mismas fuentes informaron que Antonio "N" residía en la colonia Doctores, desde donde habría planeado la agresión; sin embargo, tras el crimen huyó de su domicilio para evadir la acción de la justicia. Agentes de la PDI lo ubicaron después de semanas de seguimiento y finalmente lograron su captura.
"El Goofy" fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde continuará la integración de la carpeta de investigación para definir su situación jurídica.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Huida de agresores tras asesinato de David Cohen
Imágenes muestran la fuga de los agresores del abogado David Cohen luego del trágico suceso.
no te pierdas estas noticias
Detienen a involucrado en homicidio del abogado David Cohen
El Universal
Antonio 'El Goofy', es señalado como reclutador del ataque
Jalisco se prepara para ser la sede más mexicana del Mundial 2026
El Universal
La Selección Mexicana hará historia al jugar en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026, un hito esperado por años.
Reunión con Augusto, para revisar agenda de Congreso: Sheinbaum
El Universal
La presidenta revisó con Morenistas temas como Ley de Aguas y Ley contra la Extorsión.