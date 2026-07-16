Detienen a menores asesinos

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TIJUANA, BC..- Tres menores de edad fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato de un conductor de la plataforma digital Didi, ocurrido en la ciudad de Mexicali, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un comunicado, la FGE indicó que, "de acuerdo con los actos de investigación realizados por agentes estatales de investigación, el servicio de transporte fue solicitado por la adolescente de 16 años para trasladarse del fraccionamiento Villaverde a la colonia Satélite. Durante el recorrido abordaron también a su hermano, de 15 años, y a un adolescente de 13 años.

"Se establece que, durante el trayecto, el conductor fue agredido con un arma de fuego, recibiendo una lesión en la cabeza que le ocasionó la muerte. Posteriormente, los presuntos responsables trasladaron el cuerpo a las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Colorado, en donde prendieron fuego al cuerpo con la intención de ocultar evidencia.

Posteriormente, los adolescentes huyeron a bordo del vehículo de la víctima. Horas más tarde, el vehículo fue localizado e interceptado por agentes estatales de investigación cuando circulaba por las inmediaciones de la colonia Conjunto Urbano Universitario.

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Sobre este tema, la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, indicó que los jóvenes están acusados de los delitos de homicidio calificado con alevosía y ventaja, robo de vehículo y delitos con materia de inhumación y exhumación de cadáveres.

La fiscal indicó que primero se tuvo el reporte de la desaparición de un conductor de plataforma, que ocurrió el pasado 9 de julio.