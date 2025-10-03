Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras ser deportada por autoridades de los Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutó orden de aprehensión contra Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la Guardería ABC de Sonora, que en 2009 sufrió un incendio que dejó 49 menores fallecidos, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas.

En 2016, Téllez Nieves fue sentenciada por un juez a 28 años de prisión por los hechos ocurridos en junio de 2009 en la capital sonorense; sin embargo, al apelar, logró reducir su condena a cinco años de prisión.

Con dicha sentencia, Sandra Lucía Téllez Nieves obtuvo su libertad anticipada con la obligación de acudir a firmar periódicamente el libro de procesados para no evadirse de la justicia.

No obstante, Téllez Nieve se refugió en los Estados Unidos y no atendió las medidas cautelares establecidas por el juez del caso, por lo que la FGR solicitó su captura y entrega, misma que se efectuó en la frontera de Sonora con Arizona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó este viernes que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, cumplimentaron la orden de captura contra Sandra Lucía Téllez Nieves, quien ya se encuentra en el Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, donde quedó a disposición del juez correspondiente para el cumplimiento de la sentencia condenatoria en su contra.

La mujer se encontraba prófuga en territorio estadounidense. No obstante, tras gestiones de cooperación internacional, fue sometida a un proceso de deportación controlada a través de la Garita I Puerta México-Denis de Concini, en Nogales, indicó.

Sandra Lucía Téllez Nieves fue detenida en Arizona y permaneció en un centro de reclusión migratoria en Eloy, con una orden de Interpol vigente desde 2022.

El incendio de la Guardería ABC, con saldo de 49 menores fallecidos y decenas más heridos, fue una de las tragedias que marcaron el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.