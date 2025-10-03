Solo 35% de plantas tratadoras de agua operan en San Luis Potosí

Del total de plantas tratadoras de agua residual en San Luis Potosí, únicamente el 35 por ciento se encuentra en operación, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Explicó que en la entidad existen 110 complejos para el saneamiento distribuidos en diversas regiones, pero solo 39 funcionan de manera activa, lo que refleja un serio rezago en materia de tratamiento de aguas.

"El tratamiento en el estado está, está mal. O sea, en qué sentido está mal (...) aquí nosotros como estado, pues bueno, sí apoyamos mucho a los municipios, organismos operadores para que ellos puedan remediar las plantas que ya tengan", comentó.

Martínez Sánchez recordó que, si bien el Gobierno del Estado implementa programas para fortalecer la infraestructura hidráulica, la responsabilidad directa recae en los municipios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 constitucional.

