UNAM condena actos vandálicos en el CCU Tlatelolco

Por El Universal

Octubre 03, 2025 03:02 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestó sobre los daños ocasionados en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco derivados de la marcha del 2 de octubre, en la que personas encapuchadas realizaron pintas sobre columnas y el muro de la fachada principal, al igual que dañaron vehículos que se encontraban al exterior del inmueble. Ninguna persona resultó lesionada, aclaró la Universidad.

Asimismo, rompieron los cristales del acceso principal y dañaron el primer piso, arrojando objetos explosivos que causaron afectaciones menores.

"Atacar un centro cultural que nació como un Memorial del 68 es una afrenta a quienes lucharon en paz por una sociedad más justa, tolerante y democrática. La violencia, y más desde el anonimato, impide construir vías de entendimiento", manifestó la UNAM a través de un comunicado.

De acuerdo con la institución, este hecho representa un ataque a la cultura y la memoria.

La Universidad informó que están en proceso de evaluar los daños, y se presentarán las denuncias correspondientes "para que se investigue y sancione a quienes resulten responsables".

El CCUT reiteró su vocación como un espacio de memoria derechos humanos, identidades y resistencia pacífica; "nunca compartirá la violencia, la agresión y la intolerancia como vías de expresión", finaliza el comunicado.

