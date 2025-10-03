SLP registra 114 casos de cáncer de mama en lo que va del 2025

En lo que va del 2025, San Luis Potosí ha registrado 114 casos de cáncer de mama, resultado de las mastografías realizadas en distintas regiones del estado, informó Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa).

Precisó que, hasta el momento, ninguno de los diagnósticos corresponde a hombres, por lo que la totalidad de los casos se concentra en mujeres.

Gómez Ordaz subrayó la relevancia de la detección temprana, recomendando que las mujeres a partir de los 40 años se realicen una mastografía anual y mantengan revisiones médicas periódicas.

"El cáncer de mama, como sabemos, es curable si se detecta a tiempo. El problema es cuando ya se encuentra en etapas avanzadas", apuntó.

Agregó que este año la Secretaría de Salud accedió a recursos derivados del convenio SaNAS_2025_SLP, que contempla la transferencia de insumos y recursos presupuestarios federales, lo que permitirá ampliar la cobertura de exploraciones en sitio y reforzar la prevención.